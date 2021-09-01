Европе запретят продавать россиянам товары хуже, чем для себя

ФАС в начале следующего года предложит правительству внести поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идёт об известных товарах иностранных корпораций с низким качеством, подготовленных для реализации в нашей стране. Об этом пишут «Известия».

Потребители при покупке товара руководствуются глобальной репутацией бренда. Но если качество товаров таких компаний не соответствует европейским образцам, их преимущество перед другими производителями является необоснованным. ФАС такой подход представляется несправедливым, — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом в ФАС отмечают, что административная ответственность за подобное нарушение должна быть повышенной. Ведомство уточнило, запрету подлежат товары, которые не будут иметь специальной пометки о том, что состав продукта за рубежом отличается. Соответствующий документ будет сформирован совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором.

Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия накопила достаточно ресурсов, чтобы в среднесрочной перспективе повысить уровень проживания российской семьи до европейских стандартов.