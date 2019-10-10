https://static.news.ru/photo/c19fa172-eb3b-11e9-834e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с News.ru поддержал идею о наказании родителей за курение детей. По его словам, в отношении взрослых нужно применять административное предупреждение и, в случае неэффективности такой меры, возможно и штрафование.

Думаю, что немножко тема эмоционально и избыточно преподнесена, что арестовывать родителей, штрафовать. Но то, что мы должны влиять в ряде случаев на родителей, которые совершенно не занимаются воспитанием своих детей, в том числе позволяют им потреблять табак, — при них даже порой, это же недопустимо, — в этом смысле какие-то меры должны быть. Даже административные, например, предупреждение, — пояснил Говорин.

Он отметил, что ребёнок в силу сниженной критичности не способен правильно понимать своих действий. Он представляет собой продукт семьи и влияния этого микросоциума. И в случае, если в семье принято курить, ребёнок некритично оценивает подобное поведение и подражает взрослым.

В этом смысле, естественно, нам надо воздействовать на все точки. То, что необходимо усиливать меры, направленные на снижение (потребления. — прим.) табака в стране, это однозначно. В этом смысле я думаю, что надо очень осторожно эти шаги делать административные. И, например, первый шаг — это, всё таки, административное предупреждение. Ни о каких арестах речи не должно быть. По штрафам — может быть, возможны в последующем, когда не подействовали предупреждения. А так, бесконечно штрафовать — нет, — уверен зампред комитета.

Административные меры должны применяться в случае, если будет доказано бездействие родителей в отношении курения детей, подчеркнул депутат. Например, родитель может не знать о потреблении табака ребёнком.

Ранее News.ru сообщал, что для родителей курящих детей могут ввести наказание. Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, опубликованный на сайте МВД России.

Документ подписан главой ведомства Владимиром Колокольцевым. В нём постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен «инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении данной нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)». Новая редакция КоАП вступит в силу с 2021 года.