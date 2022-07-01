В ГД посоветовали Моргенштерну вернуться в Россию через явку с повинной Депутат Фёдоров предложил Моргенштерну вернуться в Россию через явку с повинной

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Моргенштерн

Российскому рэперу Моргенштерну лучше вернуться в РФ «через явку с повинной», а не устраивать в честь этого вечеринку в своём ресторане, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий объяснил, что к музыканту у правоохранительных органов РФ есть претензии по поводу пропаганды наркотиков. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о планах шоумена прилететь в Москву из Праги.

Насколько я помню, в отношении него (Моргенштерна. — NEWS.ru) были претензии со стороны правоохранительных органов по пропаганде наркотиков. Поэтому если это через явку с повинной, то это нормальное решение (вернуться в Россию. — NEWS.ru), предусмотренное Уголовным кодексом. Ему надо обратиться в правоохранительные органы и либо снять претензии, которые есть, либо понести предусмотренную законом ответственность. Думаю, что возвращение в страну надо начать с исполнения закона, а уж потом вечеринки. <...> Слушайте, предатели (а он относится к этой категории) не имеют моральности. Надо относится по закону, а не по моральным законам, — отметил Федоров.

Накануне Моргенштерн намекнул на возвращение в Россию 1 июля. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он выложил фотографию авиабилета с указанным маршрутом Прага — Москва. Билет оформлен на его имя. Помимо этого, он опубликовал видео, в котором пригласил подписчиков в свой ресторан в центре Москвы, не исключая свое возможное появление там.

6 мая Минюст внес в перечень физлиц-иноагентов Моргенштерна. Его адвокат Сергей Жорин обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение Министерства юстиции о включении артиста в список. По словам защитника, музыкант не участвует в политической деятельности России, в связи с чем «не может быть признан иноагентом».