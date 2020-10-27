В ГД внесён проект о возврате платы за учёбу из-за дистанционки

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Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам денежные средства за оплату обучения, если лекции переведены из очного в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава эсеров Сергей Миронов.

Предлагаю предоставить министерству науки и высшего образования полномочия по решению вопросов возврата студентам платы за обучение в вузах при переводе очных лекций в дистанционный формат из-за возникновения эпидемий. Соответствующий законопроект сегодня внесён в Государственную Думу, — рассказал Миронов в своём Telegram-канале.

Как отметил политик, коронавирус вскрыл большие недоработки в федеральном законодательстве об образовании. Миронов пояснил, что сейчас у министерства нет полномочий влиять на отделения платного обучения в вузах и его стоимость. При этом, по словам главы фракции эсеров, весной, когда подавляющее большинство россиян должны были уйти на самоизоляцию, вузы принудительно перевели очников на онлайн-формат.

При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчёте стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение, — пояснил политик.

Миронов при этом считает, что уровень образования на дистанционке сильно упал и, по мнению депутата, это естественный процесс, так как российское высшее образование не готово к такому формату работы.

Только вот вузы за обучение по скайпу почему-то взяли с них точно такие же деньги, как будто бы студенты слушали лекции в аудитории. И как оказалось, даже правительству было жаловаться бесполезно — у него не оказалось полномочий, — добавил Миронов.

Что касается школ, то ранее министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможный перевод школ на дистанционное обучение из-за коронавируса. Полного перевода не будет, так как в школах нет вспышек коронавируса, также не планируется перенос сроков ЕГЭ. Кравцов назвал ситуацию «абсолютно управляемой», даже несмотря на то что в трёх регионах на неделю продлены осенние каникулы для воспрепятствования распространению коронавируса. В этих случаях программа немного перестраивается, и материал навёрстывается в дальнейшем процессе обучения.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме назвали условие обязательной вакцинации от коронавируса.