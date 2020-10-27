В Госдуме назвали условие обязательной вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/eca9ec86-181e-11eb-a002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа является мерой чрезвычайного характера. В настоящее время в России данный вопрос не рассматривается, так как COVID-19 не представляет опасности для жизни большого количества граждан. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он отметил, что обязательная вакцинация — это жёсткое покушение на права человека и на свободу его решений. Ни одна цивилизованная страна пока что не решилась прибегать к такой экстраординарной мере.

Как отметил Куринный, обязательную вакцинацию можно будет внедрить только в самом крайнем случае. Пока же этот вопрос не рассматривается, а прививка остаётся добровольным решением каждого россиянина. Тем более обязательная вакцинация невозможна сейчас, пока ещё не доказана безопасность препарата для всех.

Пока эффективной вакцины не существует, это понятно. Мы создали одну из первых вакцин, но пока она не прошла соответствующие постклинические исследования. Мы можем говорить с хорошей долей уверенности, что она безопасна, но говорить об эффективности пока довольно сложно, — цитирует депутата радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, планировать беременность после вакцинации от коронавируса необходимо после консультации с лечащим врачом. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.