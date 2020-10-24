Роспотребнадзор назвал условие зачатия ребёнка после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a9e4a58e-1784-11eb-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Планировать беременность после вакцинации от коронавируса необходимо после консультации с лечащим врачом. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При планировании беременности в поствакцинальный период необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, что позволит принять взвешенное решение с учётом вашего состояния здоровья, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о безопасности второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат не влияет на репродуктивное здоровье. Эксперименты проводились на мышах и кроликах. У них не обнаружено токсичного воздействия на структуры половых желёз.

Как писал NEWS.ru, 15% получивших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» страдали от высокой температуры, головной боли и ломоты в мышцах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что эти побочные эффекты полностью незначительны и соответствуют инструкции по применению. У остальных вакцинированных нет никаких побочных эффектов и неудобств.

За прошедшие сутки медики выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян, скончались 26 269 граждан РФ.