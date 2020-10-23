Министр просвещения Кравцов рассказал о переводе школ на дистанционку

https://static.news.ru/photo/06642958-1580-11eb-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможный перевод школ на дистанционное обучение из-за коронавируса. Полного перевода не будет, так как в школах нет вспышек коронавируса, также не планируется перенос сроков ЕГЭ.

Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» назвал ситуацию «абсолютно управляемой», даже несмотря на то что в трёх регионах на неделю продлены осенние каникулы для воспрепятствования распространению коронавируса. В этих случаях программа немного перестраивается, и материал навёрстывается в дальнейшем процессе обучения.

От общего числа школ в России на карантин закрыты только 0,3%, а 400 школ уже вернулись к работе. Нет планов и о переносе сроков ЕГЭ, подготовка к нему идёт в штатном режиме. В декабре для тех, кто будет сдавать единый госэкзамен, организуют программу поддержки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Санкт-Петербурга планируют обсудить вопрос отправки школьников на дистанционное обучение в связи с ростом числа заражений коронавирусом. На аналогичный режим работы могут перейти и бюджетные учреждения дополнительного образования.