В Чувашии объяснили причину появления школьных «салатов для Дюймовочки»

Поставщик школьных обедов в Чувашии назвала причину появления «салатов для Дюймовочки» из нескольких кусочков овощей, объяснив это их низкой стоимостью. По её словам, для учеников начальной школы обед стоит 55,6 рубля, для старшеклассников — 56 рублей без первого блюда, 58 — с первым, пишет РИА Новости.

Всё упирается в стоимость — продукты очень сильно подорожали. Насколько имеем возможность, сколько салата в граммах дать детям — столько даём, исходя из стоимости, — заявила она.

Ранее отдел образования города Новочебоксарска в Чувашии начал внутреннюю проверку школы № 12, в которой старшеклассникам на обед выдали салат из нескольких долек овощей. Фотографии закуски опубликовали пользователи соцсетей, назвав салат странным и подчеркнув, что им вряд ли сможет наесться даже Дюймовочка.

Кроме того, вопрос находится на контроле у регионального Министерства образования, где заявили, что подобные случаи лишь подчёркивают необходимость жёсткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях.

До этого родители воспитанников детского сада в Верхней Пышме Свердловской области пожаловались на перловую кашу чёрного цвета, после которой у детей появились симптомы отравления. В свою очередь руководство садика утверждает, что каша была не чёрная, а синяя, цвет появился из-за плохо промытой крупы.