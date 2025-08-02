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02 августа 2025 в 21:51

Ужин по-турецки! Улетные баклажаны с брынзой и булгуром! 20 минут, и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны с булгуром и брынзой — восточный колорит на вашей кухне! Хотите удивить гостей или просто побаловать себя чем-то особенным? Эти фаршированные баклажаны — настоящее кулинарное путешествие на Ближний Восток! Нежная мякоть баклажанов в сочетании с ароматным булгуром, пряностями и солоноватой брынзой создают потрясающую гармонию вкусов. А подача половинками делает блюдо не только вкусным, но и невероятно фотогеничным.

Приготовление

Начните с подготовки баклажанов. Разрежьте их вдоль на половинки, сделайте надрезы мякоти крест-накрест, посолите и оставьте на 15 минут. Затем промокните выделившуюся влагу, смажьте растительным маслом и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут до мягкости.

Пока баклажаны готовятся, займитесь начинкой. Нарежьте лук кубиками, чеснок измельчите. Обжарьте лук на оливковом масле до прозрачности, добавьте чеснок, молотый кориандр и корицу. Всыпьте булгур, перемешайте и залейте овощным бульоном. Тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.

Добавьте в готовый булгур нарезанный кубиками помидор, рубленую мяту и раскрошенную брынзу. Аккуратно выньте мякоть из запеченных баклажанов, смешайте с начинкой и заполните половинки. Посыпьте оставшейся брынзой и отправьте в духовку еще на 5–7 минут.

Подавайте горячими, сбрызнув оливковым маслом и украсив веточками мяты. Аромат корицы и кориандра, нежность баклажанов и пикантность брынзы создают неповторимый вкус, который перенесет вас на восточный базар! Приятного аппетита!

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рецепты
ужины
баклажаны
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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