Российское правительство одобрило ужесточение мер наказания за нарушение карантина. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.
Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома, — заявил он.
Он отметил, что подобные меры нацелены на то, чтобы граждане, которым «ответственности не хватает», не имели возможности распространять коронавирус,
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время распространения коронавируса основной задачей российского правительства является «работа на опережение».
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