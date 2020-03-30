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Российское правительство одобрило ужесточение мер наказания за нарушение карантина. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.

Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома, — заявил он.

Он отметил, что подобные меры нацелены на то, чтобы граждане, которым «ответственности не хватает», не имели возможности распространять коронавирус, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время распространения коронавируса основной задачей российского правительства является «работа на опережение».