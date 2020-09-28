Учителя школы на Сахалине проверят из-за использования топора на уроке

https://static.news.ru/photo/b4b587a0-01f7-11eb-8831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация школы в сахалинском городе Оха и местная прокуратура проведут проверку в отношении учительницы литературы, которая принесла на урок во втором классе топор и достала его после ошибки одного из учеников, сообщает источник в Минздраве региона.

В министерстве отметили, что после рассмотрения инцидента в средней образовательной школе № 1 в Охе факт наличия топора у учительницы на уроке литературы подтвердился, в связи с чем и будет проедена проверка, сообщает РИА Новости.

Как стало известно в ведомстве, к местным СМИ обратилась мать одного из учеников. Женщина рассказала, что её сын опасается приходить на уроки литературы, так как учительница приносит с собой топор. В последний раз она демонстрировала его в тот момент, когда сын ошибся в ударении в одном из слов при чтении.

Минздрав Сахалина отмечает, что использование топора в качестве некоего «наглядного пособия» на уроках является недопустимым. В ведомстве добавили, что проверку по этому факту начал также охинский отдел прокуратуры.

Как отмечал NEWS.ru, различные инциденты с учителями в российских школах не являются редкостью. Так, учительница одной из школ Красноярска попросила на 1 сентября сделать фотографию класса без семилетнего Вани, который является инвалидом. Также в сентябре учительница русского языка и литературы в Чебоксарах в очень грубой форме отчитала пятиклассников из-за грязи в кабинете, назвав из «свиньями» и «нищебродами». После этого учительницей занялась прокуратура.