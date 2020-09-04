«Дармоеды, нищеброды»: учитель русского языка в Чебоксарах наорала на детей

В чебоксарской школе № 56 учитель русского языка и литературы в грубой форме отчитала пятиклассников из-за грязи в кабинете. Она наорала на детей, называя их свиньями и бездарями. Один из учеников записал происходившее на диктофон, аудио передали местным журналистам.
Рот закрыли. Свиньи! Это что на полу валяется? Кто-то не дожрал чего-то, я не поняла? Взрослый человек прибирает за вами на карачках. Почему она за вас убирает эти следы от дешёвой подошвы? Кто вас к этому приучил, бездарье? — прокричала она, зайдя в класс.
И только после этого учитель позволила пятиклассникам сесть за парты.
Она (уборщица. — NEWS.ru) не прислуга. А вы не аристократы. Вы нищеброды пока ещё. Дармоеды, спиногрызы. Вы обязаны в кабинете за собой прибирать, — заключила педагог.
Периодически учитель переходила на спокойный голос, но потом всё равно срывалась на крик. Она приказала мальчикам, назвав их «пацанами», стереть следы от подошв с пола.
Ни один не имеет права выпендриваться передо мной. Потому что вы пока никто, а я учитель. Это понятно? — поинтересовалась она.
Когда одна из школьниц спросила: «Зачем кричать?», педагог с достоинством ответила: «Это мой стиль!».
Пусть с тобой мама будет шёпотом разговаривать, — добавила она.
Разместившее у себя на сайте аудиозапись издание «Про Город» связалось с администрацией школы. Однако директор выразила готовность прокомментировать ситуацию только после официального запроса.
Ранее NEWS.ru рассказывал об учительнице из Якутии, которая накричала на школьника из-за забытой тетради. Педагог пообещала «спустить с него шкуру и засунуть её в рот». Скандальное видео из школы появилось в соцсетях.
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