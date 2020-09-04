«Дармоеды, нищеброды»: учитель русского языка в Чебоксарах наорала на детей

https://static.news.ru/photo/b001be0e-ef96-11ea-95b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В чебоксарской школе № 56 учитель русского языка и литературы в грубой форме отчитала пятиклассников из-за грязи в кабинете. Она наорала на детей, называя их свиньями и бездарями. Один из учеников записал происходившее на диктофон, аудио передали местным журналистам.

Рот закрыли. Свиньи! Это что на полу валяется? Кто-то не дожрал чего-то, я не поняла? Взрослый человек прибирает за вами на карачках. Почему она за вас убирает эти следы от дешёвой подошвы? Кто вас к этому приучил, бездарье? — прокричала она, зайдя в класс.

И только после этого учитель позволила пятиклассникам сесть за парты.

Она (уборщица. — NEWS.ru) не прислуга. А вы не аристократы. Вы нищеброды пока ещё. Дармоеды, спиногрызы. Вы обязаны в кабинете за собой прибирать, — заключила педагог.

Периодически учитель переходила на спокойный голос, но потом всё равно срывалась на крик. Она приказала мальчикам, назвав их «пацанами», стереть следы от подошв с пола.

Ни один не имеет права выпендриваться передо мной. Потому что вы пока никто, а я учитель. Это понятно? — поинтересовалась она.

Когда одна из школьниц спросила: «Зачем кричать?», педагог с достоинством ответила: «Это мой стиль!».

Пусть с тобой мама будет шёпотом разговаривать, — добавила она.

Разместившее у себя на сайте аудиозапись издание «Про Город» связалось с администрацией школы. Однако директор выразила готовность прокомментировать ситуацию только после официального запроса.

Ранее NEWS.ru рассказывал об учительнице из Якутии, которая накричала на школьника из-за забытой тетради. Педагог пообещала «спустить с него шкуру и засунуть её в рот». Скандальное видео из школы появилось в соцсетях.