В Красноярске учительница попросила сделать фото класса без инвалида

https://static.news.ru/photo/b0be4c3e-ed2c-11ea-bc9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учительница одной из школ Красноярска попросила на 1 сентября сделать фотографию класса без семилетнего Вани, который является инвалидом. Об этом в социальных сетях написала мама мальчика Светлана Смирнова.

Только в нашей стране мама тяжёлого инвалида могла услышать от учителя: «Сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него», — написала женщина.

Её ребёнок страдает ДЦП, эпилептической энцефалопатией и пиридоксинзависимой эпилепсией. Он передвигается на инвалидной коляске и нуждается в уходе. Светлана Смирнова также рассказала, что в школе есть проблемы с пандусом и туалетом для инвалидов. Женщина подчеркнула, что не хочет выставлять ситуацию в негативном ключе.

Как сообщаeт РЕН ТВ, о проблемах Смирновой узнал местный телеведущий Владислав Власов. Мужчина решил поддержать мать и ребёнка. Он запустил в Сети флешмоб #ваняяхочуфотостобой, сфотографировавшись с ребёнком. Под фотографией люди оставляют комментарии в поддержку мальчика.

Лично для меня огромная честь пообщаться и сфотографироваться с этим сильным и храбрым парнем, каждый день, каждый час сражающимся с болезнью, — написал Власов.

NEWS.ru писал, что жители одного из домов на востоке Москвы затравили ребёнка-инвалида, который передвигается с помощью коляски. Соседям семьи не понравился откидной пандус у входа в подъезд. Сначала его залили клеем, а после выломали.