Оскорбившей пятиклассников учительницей в Чебоксарах занялась прокуратура

https://static.news.ru/photo/a6be1392-f027-11ea-b373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Чувашии проводит проверку инцидента с учителем из Чебоксар, которая обозвала пятиклассников «дармоедами» и «нищебродами», сообщает пресс-служба ведомства. Аудиозапись с этого урока ранее попала в Сеть, об инциденте писали СМИ.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, а также конкретным действиям педагога. При выявлении нарушений, прокуратура примет необходимые меры реагирования, направленные на недопущение их впредь, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в школе № 56. Учитель наорала на детей из-за грязи в кабинете, называя их свиньями и бездарями. На вопрос школьницы, почему педагог кричит, та с достоинством ответила: «Это мой стиль», — писал NEWS.ru.