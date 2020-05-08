Трёхдневная девочка заразилась коронавирусом под Тамбовом

В Тамбовской области за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 91 пациента. Среди заражённых - девочка, родившаяся три дня назад.
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В России по состоянию на 10 мая выявлено 198 676 случаев заболевания коронавирусом, 10 817 — в последние сутки. Более 31 тыс. человек выздоровели, 1827 умерли. В Москве 104 189 заболевших, 5667 выявлено за последние сутки. Более 12 тыс. выздоровели, 1010 умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 30 российских регионах выявлено более чем по тысяче случаев заражения COVID-19.
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