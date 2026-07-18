Тру кабачок и добавляю в куриный фарш: оладьи «Летние» получаются нежными и сочными

Возьмем обычный куриный фарш и молодой кабачок — и через полчаса получим целую тарелку румяных, сочных оладий. Кабачок здесь совсем не для экономии. Он делает фарш мягче, поэтому внутри оладьи остаются нежными, а сверху покрываются аппетитной золотистой корочкой.

Готовятся они проще простого: ничего лепить не нужно, достаточно перемешать все ингредиенты и выкладывать массу ложкой на сковороду. Отличный вариант, когда хочется чего-то домашнего, вкусного и без лишней возни.

Для приготовления возьмите: куриный фарш — 500 г, молодой кабачок — 250–300 г, яйца — 2 шт., сметана или майонез — 2 ст. л., мука — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, любимые специи — по вкусу, зелень — по желанию, растительное масло — для жарки.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите сок. Добавьте куриный фарш, яйца, сметану, муку, чеснок, специи и зелень. Все тщательно перемешайте. Если масса покажется жидковатой, добавьте еще ложку муки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте фарш ложкой и жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивой румяной корочки.

Личный опыт

Больше всего мне нравится, что кабачок в этих оладьях никто не ищет и не обсуждает. Все просто говорят: «Какие сочные!» Поэтому летом этот рецепт повторяется чаще остальных. Главное — не полениться хорошо отжать кабачок, тогда оладьи получаются именно такими, как нужно.