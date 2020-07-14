Тестировавшие вакцину от COVID-19 добровольцы выписаны домой

https://static.news.ru/photo/e8f3a2a0-c66e-11ea-9d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: sechenov.ru

Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания вакцины против COVID-19 и были выписаны из клиники.

Об этом ТАСС сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук. На первой группе добровольцев была протестирована вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли её абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета, — рассказала Смолярчук.

Как ранее сообщалось, клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля. После завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины. Кроме того, в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат, писал NEWS.ru.