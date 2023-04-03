Телеведущая Оксана Федорова подтвердила, что ее не задерживали за шпионаж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Оксана Федорова

Телеведущая Оксана Федорова подтвердила, что задержанная сегодня в Москве подозреваемая в шпионаже женщина всего лишь ее однофамилица по девичьему паспорту. Имя тезки обладательницы титула «Мисс Вселенная» появилось сегодня в картотеке Хамовнического суда. Подозреваемую отправили в следственный изолятор.

Нет, не я. Тем более я уже давно не Федорова, — сказала телеведущая в комментарии NEWS.ru.

Сейчас Оксана Федорова имеет в паспорте фамилию Бородина.

О задержании однофамилицы звезды стало известно 3 апреля. Гражданство женщины и детали дела, возбужденного против нее, не раскрываются.

Ранее в Москве был задержан американский журналист, сотрудник редакции The Wall Street Journal Эван Гершкович. Спецслужбы заметили за ним подозрительную активность в расследовании вопроса оборонно-промышленного производства в Екатеринбурге. Гершкович пытался выяснить, во сколько смен работают сотрудники оборонных предприятий, хватает ли на производстве кадров и как перепрофилируются предприятия в регионе.