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16 июля 2025 в 11:22

Тефтели в подливе, которые навсегда изменят ваши обеды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти тефтели с рисом в сметанно‑томатной подливке — классика, которая никогда не подведет. Сочные, ароматные и невероятно домашние, они станут отличным вариантом для обеда или ужина. Можно сделать их заранее и даже заморозить, а потом быстро довести до готовности в соусе.

Что понадобится:

Для тефтелей

  • фарш свино‑говяжий — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • рис сырой — 100 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • петрушка — 10 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло растительное — для жарки.

Для подливы

  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • вода — 300 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Как готовить

  1. Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
  2. В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук, яйцо, рубленую петрушку, отварной рис, соль и перец.
  3. Сформируйте тефтели чуть больше грецкого ореха и обваляйте их в муке.
  4. Обжарьте тефтели на растительном масле по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
  5. Влейте в сковороду томатную пасту и 200 мл кипятка.
  6. В отдельной чашке смешайте сметану с мукой и оставшейся водой, чтобы не было комков.
  7. Добавьте эту смесь в сковороду, посолите и поперчите.
  8. Тушите тефтели в подливе на минимальном огне около 15 минут.

Подавайте горячими с картофельным пюре или свежим салатом. Простой рецепт для тех, кто любит вкусно и по‑домашнему.

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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