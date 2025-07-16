Тефтели в подливе, которые навсегда изменят ваши обеды

Эти тефтели с рисом в сметанно‑томатной подливке — классика, которая никогда не подведет. Сочные, ароматные и невероятно домашние, они станут отличным вариантом для обеда или ужина. Можно сделать их заранее и даже заморозить, а потом быстро довести до готовности в соусе.
Что понадобится:
Для тефтелей
- фарш свино‑говяжий — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- рис сырой — 100 г;
- мука — 2 ст. л.;
- петрушка — 10 г;
- соль, перец — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Для подливы
- томатная паста — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- вода — 300 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Как готовить
- Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
- В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук, яйцо, рубленую петрушку, отварной рис, соль и перец.
- Сформируйте тефтели чуть больше грецкого ореха и обваляйте их в муке.
- Обжарьте тефтели на растительном масле по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
- Влейте в сковороду томатную пасту и 200 мл кипятка.
- В отдельной чашке смешайте сметану с мукой и оставшейся водой, чтобы не было комков.
- Добавьте эту смесь в сковороду, посолите и поперчите.
- Тушите тефтели в подливе на минимальном огне около 15 минут.
Подавайте горячими с картофельным пюре или свежим салатом. Простой рецепт для тех, кто любит вкусно и по‑домашнему.
Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.