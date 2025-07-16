Тефтели в подливе, которые навсегда изменят ваши обеды

Эти тефтели с рисом в сметанно‑томатной подливке — классика, которая никогда не подведет. Сочные, ароматные и невероятно домашние, они станут отличным вариантом для обеда или ужина. Можно сделать их заранее и даже заморозить, а потом быстро довести до готовности в соусе.

Что понадобится:

Для тефтелей

фарш свино‑говяжий — 500 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

рис сырой — 100 г;

мука — 2 ст. л.;

петрушка — 10 г;

соль, перец — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Для подливы

томатная паста — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

вода — 300 мл;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить

Отварите рис в подсоленной воде до готовности. В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук, яйцо, рубленую петрушку, отварной рис, соль и перец. Сформируйте тефтели чуть больше грецкого ореха и обваляйте их в муке. Обжарьте тефтели на растительном масле по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Влейте в сковороду томатную пасту и 200 мл кипятка. В отдельной чашке смешайте сметану с мукой и оставшейся водой, чтобы не было комков. Добавьте эту смесь в сковороду, посолите и поперчите. Тушите тефтели в подливе на минимальном огне около 15 минут.

Подавайте горячими с картофельным пюре или свежим салатом. Простой рецепт для тех, кто любит вкусно и по‑домашнему.

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.