«Там русские не смогут жить»: кто устроил в Котельниках мигрантское гетто

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Конфликт между мигрантами и жителями подмосковных Котельников привел прошлым летом к стихийному митингу в центре Москвы. Тогда одним из поводов стало создание приезжими нелегального молельного дома. В конце февраля 2024 года член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов опубликовал список учеников 3-го класса местной школы: в нем не было ни одного русского имени. Действительно ли Котельники стали мигрантским гетто — в материале NEWS.

«80 процентов учеников — мигранты»

Около школы № 1 в микрорайоне Южный города Котельники столпились родители, ожидающие своих детей с занятий. Среди них местный житель Сергей. Он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что около 80% учеников этой школы — дети мигрантов.

«Они даже не умеют разговаривать по-русски. Мамочки сюда приходят, собираются, и они все разговаривают на своем языке между собой и с детьми. О чем они говорят? Они даже не собираются учить русский», — считает Сергей.

В корпусе школы в микрорайоне Силикат ситуация похожая: там из восьми классов в параллели только три с преобладающим количеством российских ребят, добавляет Сергей. Однако он утверждает, что конфликтов между школьниками нет. И действительно, дети, закончившие сегодня учиться, никак не могут разойтись по домам. Они вместе играют в догонялки, болтают и смеются.

«У нас в классе конфликтов не бывает, все нормально. Не слышал, чтобы и в других классах были. Во дворе школы мы не видим ничего подобного, а внутрь родителей не пускают. У нас есть чат класса, там тоже о таком не писали. Все тихо», — добавил Сергей.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Школа в Котельниках

«Учителя ушли по неизвестным причинам»

Тем не менее местные жители, с которыми поговорил журналист NEWS,ru, жалуются, что «из-за большого количества нерусских детей в школе падает качество образования». По словам родителей, «многие ученики не говорят по-русски и преподаватели вынуждены объяснять им один и тот же материал дольше, чтобы они его поняли». С такой ситуацией столкнулась жительница Южного Вероника. У нее в местной школе учатся дочь и сын.

«Дети, которые не говорят по-русски, тянут вниз тех, кто может учиться. К тому же буквально в этом году более 20 учителей ушли по неизвестным причинам. Моя дочь тоже пострадала от этого: она во втором классе, а у нее уже третий учитель. Качество образования, ну сами понимаете какое», — сетует Вероника.

Житель Котельников Владимир планирует возить своих детей учиться в Москву.

«Если б они формировали классы русских и нерусских отдельно, это было бы правильно. У меня младший ребенок пошел в первый класс. Думаем отдавать его в школу в Москве. Сейчас первое время пусть здесь начнет, а потом поедем в Москву учиться», — говорит он.

В школе комментировать недовольство местных жителей и члена СПЧ отказались без разрешения вышестоящей инстанции. NEWS.ru направил запрос в Министерство образования Московской области 6 марта, но ответа до сих пор не последовало.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Школа в Котельниках

«В нашем дворе из-за этого просто ад»

Уровень школьного образования — не единственная проблема, связанная с мигрантами в Котельниках, говорят местные жители. Они жалуются на молельные комнаты, организованные в жилых домах. Одну такую в микрорайоне Южный уже закрыли. Из-за этого прошлым летом был большой скандал: 7 июля 2023 года инициативная группа обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить их от мусульман», которые «построили нелегальную мечеть, терроризируют жителей и не дают играть детям на площадках». Вскоре силовики провели рейд в этом молельном доме.

Сейчас конфликт может повториться из-за открытия еще одной молельной комнаты во 2-м Покровском проезде.

«Они [мусульмане] собираются тут каждую пятницу и по религиозным праздникам. Что происходит за дверями — неизвестно. В нашем дворе из-за этого просто ад: нет ни одного лица славянской внешности, страшно пройти. В прошлом году был какой-то праздник у них, мы проснулись в 05:30 от шума во дворе. Вы не поверите, весь двор был забит лицами из Средней Азии. Это же ненормально так жить», — говорит местная жительница Ольга.

У активистки из Южного Елены другая претензия к мигрантам: она жалуется на то, что верующие, приезжая на молебны, занимают все парковочные места.

«Там очень узкие дворы. Сами знаете, как у нас сейчас строят: дом поставили, а парковочных мест нет. Там ни машину не припарковать, ни пройти. Они мешают жителям, потому что их очень много. Однажды столпотворение было больше четырех часов», — говорит она.

Корреспондент NEWS.ru побывал во дворе. Действительно, дорога там очень узкая — всего одна полоса. Даже днем практически все парковочные места заняты. Через дорогу — пустырь, а за ним виднеется золотая луковка православного храма. В другой стороне, буквально в 300 метрах, находится администрация города Котельники.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Двор жилого дома в Котельниках

«Начну ругаться, а нам нельзя»

Сам молельный дом находится в нежилом помещении на первом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома. По словам Елены, раньше там располагался супермаркет. Вход в помещение не со двора, а со стороны дороги. Вывески нет.

Внутри молельного дома тихо. Помещение застелено зелеными коврами с замысловатыми узорами, а на входе, в коридоре около двери, стоит несколько пар кроссовок. Над проходом в основной зал висит табличка, оповещающая, что здесь находится местная религиозная организация Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области.

Внутрь по одному или двое заходят мужчины. Отвечать на вопросы они отказываются, говорят: «Извините, я не буду говорить, а то начну ругаться, а нам нельзя». Елена же рассказывает, что мигранты не всегда такие вежливые.

«Когда подходишь, чтобы снять их, начинается агрессия. Говорят: „Зачем вы снимаете, вы не имеете права“. Начинают ругаться на нас, могут даже телефон вырвать», — утверждает женщина.

Помимо местных жителей в ситуацию включилась организация под названием «Русская община». В ее Telegram-канале 9 марта появился пост о конфликте между мусульманами и жителями 2-го Покровского проезда.

«Армия мигрантов парализует дворы, в которых нелегально работает религиозный центр. Община добивается решения проблемы», — написали представители «Русской общины».

Позднее там же появилось сообщение, что на пост отреагировал Следственный комитет России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах проверки молельного дома. На запрос NEWS.ru «Русская община» не ответила. Председатель местной религиозной организации мусульман (МРОМ) Салават Ибатуллин рассказал NEWS.ru, что представители «Русской общины» на связь с ним тоже не выходили.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Двор жилого дома в Котельниках

«Нелегалов просят не посещать»

По словам Салавата Ибатуллина, в доме во 2-м Покровском проезде находится не просто молельный дом, а официальное отделение Духовного управления мусульман.

«Организация зарегистрирована в Минюсте. Мы прошли уже десятки судов, где нас признавали законопослушными, но нас продолжают называть нелегалами», — говорит Ибатуллин. Он добавил, что помещение, в котором сейчас находится молельный дом, нежилое. По закону, говорит он, Духовное управление мусульман имеет право занимать его.

«Мы сделали там необходимую шумоизоляцию, чтобы не мешать людям. Но мы и не проводим шумных мероприятий. У нас все тихо, спокойно», — отметил председатель организации.

Он подчеркнул, что представители общины говорят мусульманам, чтобы в молельный дом приходили только те, кто имеет гражданство или вид на жительство в России. Нелегалов просят не посещать это место, чтобы у организации не было проблем.

По словам Ибатуллина, претензии местных жителей сводятся не к самому существованию мусульманской организации, а к тому, что до и после молитв около дома действительно скапливается слишком много людей и машин. Глава МРОМ рассказал, что он неоднократно просил главу города Сергея Жигалкина выделить или продать организации землю, чтобы построить на ней мечеть или просто организовать место для молитв, где мусульмане не мешали бы жителям Котельников. Однако каждый раз, по его словам, получал отказ.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Дом во 2-м Покровском проезде

«Хотим существовать бок о бок с православными»

Мусульманская община нашла выход из ситуации. Салават Ибатуллин рассказал, что Духовное управление купило отдельно стоящее коммерческое здание в микрорайоне Ковровый. Сейчас в будущем молельном доме делают ремонт.

«Мы хотим существовать здесь бок о бок с православными. На встрече с главой города мусульмане просили: „Дайте нам землю“. Нам сказали собрать подписи. Мы собрали тысячу, принесли в администрацию, а нам все равно говорят, что земли нет. Ну что нам делать? Мы нашли свободную землю, которая продается. Центральное духовное управление купило ее», — рассказал председатель общины.

«Каково им среди бородатых мужчин?»

Однако такое решение проблемы местных жителей все равно не устраивает, говорит активистка Елена.

«Это одноэтажное здание за забором. Буквально в 20 метрах две девятиэтажки с русскими людьми. И там мало места вокруг. На самой территории они [мусульмане] могут только несколько машин поставить. И еще строится огромный дом. Он заселится в основном их людьми, потому что русские тут квартиры уже не покупают. Получается, будет отжат еще один огромный район. Потому что если там будет мечеть, то там русские не смогут жить», — полагает она.

Здание в Ковровом действительно расположено в 20 метрах от двух жилых девятиэтажек. Буквально через забор находится еще один жилой двухэтажный дом на несколько квартир. Рядом, в 100 метрах, поликлиника.

«Там женская консультация находится. И туда женщины будут ходить беременные, представляете, каково им среди этих мужчин бородатых?» — спрашивает Елена.

На вопрос, пристают ли мусульмане к русским девушкам на улице, все опрошенные корреспондентом NEWS.ru жители Котельников ответили отрицательно. Хотя в СМИ есть публикации о подобных инцидентах.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Котельники

«Про шариатские патрули заговорил»

Жители Котельников обвиняют мигрантов в агрессивном поведении, нелегальной торговле и извозе, распространении наркотиков, антисанитарии и создании «резиновых квартир».

«Мусор в городе от них. Они приезжают и не понимают, что есть контейнеры. Они выходят из подъезда и выбрасывают мусор на улице, куда хотят», — жалуется Елена.

«У нас по соседству однушка. Я однажды увидел, что там 15 матрасов лежат на полу. Тараканы от них. У нас заварили мусоропровод, так они пакеты рядом с ним стали ставить», — рассказывает местный житель Сергей.

«Глава города заговорил про шариатские патрули, чтобы они сами ходили и приструняли своих», — добавила Елена.

Новость о «шариатских патрулях» в Котельниках разлетелась по соцсетям в июне 2023 года. Для профилактики уличных конфликтов коренных жителей и мигрантов глава Котельников Сергей Жигалкин на одной из встреч с населением якобы предложил собрать дежурные группы мусульман, которые патрулировали бы район и делали замечания тем, кто ведет себя некорректно. Однако на самом деле термина «шариатский патруль» в речи чиновника не звучало. Позже Жигалкин раскрыл свою позицию: в составе народных дружин необходим человек, который сможет изъясняться с не говорящими по-русски мигрантами. В группе он будет в статусе «переводчика».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Котельники

«Мы не притягиваем мигрантов»

Опрошенные NEWS.ru жители Котельников в один голос говорят: здесь так много мигрантов из-за того, что рядом с городом в 2012 году открылся рынок «Садовод». Там в основном работают приезжие и, по словам местных, неплохо зарабатывают. Этот рынок требуют закрыть уже несколько лет, но безрезультатно.

В наплыве мигрантов в городе обвиняют и местное отделение ДУМ.

«Нам говорили, что мы притягиваем мигрантов. Но Котельники рядом с „Садоводом“. Мы — духовная организация, мы никого не притягиваем. Даже если мы уйдем, их меньше не станет. Вы раковую опухоль лечите горчичниками. Тут проблема в „Садоводе“, не в нас. Нам предъявляли за нелегальных таксистов. Мол, они нерусские, значит, автоматически становятся нашими. Эти ребята, может, себя с исламом никак не ассоциируют», — высказал мнение Салават Ибатуллин.

Он добавил, что местное отделение ДУМ хотело бы привлечь этих людей в свою организацию, чтобы их духовно воспитывать, обучать, как себя вести в России. Но они не обращаются к общине.

«А мы по закону не имеем права по улицам ходить и приставать к гражданам. Если они к нам придут, мы им все объясним, покажем. Готовы даже русскому языку их обучать», — говорит Ибатуллин.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС Торговый комплекс «Садовод» в Москве

«Почему мы должны делать исключения»

Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил NEWS.ru, что по закону молельные комнаты могут работать в жилом доме только после получения специальных документов.

«Там нужно отдельное разрешение получить, согласовать вопрос с жителями. Почему мы должны делать исключения для представителей другой веры?» — говорит Кирилл Кабанов.

Однако адвокат Инна Загребина не согласна с такой позицией. В комментарии NEWS.ru она заявила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» богослужения и другие религиозные обряды могут беспрепятственно проводиться и в жилых, и в нежилых арендованных помещениях.

«Обратите внимание, что в законе написано слово „беспрепятственно“. Не „вправе“, не „могут“, а именно „беспрепятственно“. Даже не имеет значения вид разрешенного использования земельного участка и назначение самого помещения», — пояснила Инна Загребина.

Она уточнила, что по закону никакого согласия жителей дома и специального разрешения на проведение богослужений в помещении, арендованном религиозной организацией, не требуется.

«Единственное, не должно нарушаться целевое использование здания. Например, два-три раза в неделю по несколько часов богослужения допустимы, а круглосуточно, если это помещение другого назначения, нет», — отметила юрист.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Здание, которое мусульмане купили в Котельниках

Для урегулирования конфликта в Котельниках Кирилл Кабанов предложил запретить размещение религиозных организаций в коммерческих и жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Поправки могут коснуться Жилищного кодекса РФ и закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Однако Инна Загребина считает, что инициатива члена СПЧ некорректна.

«Каким образом прописать норму так, чтобы не нарушить права граждан на свободу совести и вероисповедания? Я думаю, это невозможно. У нас людям могут мешать и офисы, и магазины. Но в Москве купить стоящее отдельно от всего здание либо земельный участок практически невозможно. В таком случае у нас религиозным организациям просто некуда будет деваться», — поделилась мнением адвокат.

«Ситуация вышла из-под контроля»

Кирилл Кабанов предположил, что в Котельниках сформировался типичный этнический анклав. По его мнению, это происходит отчасти из-за «бездействия властей», а также в силу близости рынков «Садовод» и «Фуд сити».

«Они [этнические анклавы] формируются там, где власть бездействует. Отсутствие контроля, нелегальные мигранты, возможность незаконного заработка. Там ситуация вышла из-под контроля», — говорит Кабанов.

Он считает, что незаконные мигранты из Средней Азии не признают российских законов. Кроме того, член СПЧ уверен, что в РФ приезжает много радикалов. По его словам, необходимо ужесточать миграционный контроль: поставить на учет всех прибывающих, их заработки, «понять вообще, кто в России находится законно, а кто нет».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У нас есть примеры разных государств: Эмираты, Япония, Корея. Там человек, когда приезжает в страну, не имеет права ничего сказать плохого против нее, тем более против традиций», — рассуждает член СПЧ.

Кабанов предлагает оснастить миграционную службу техническими новинками, усилить подразделения пограничников и структур, занимающихся противодействием этнической преступности. Также он считает, что в миграционной сфере распространена коррупция, в частности покупка мигрантами сертификатов о прохождении экзамена по русскому языку. По словам Кабанова, сейчас это огромный теневой рынок, с которым необходимо покончить.

Читайте также:

«Нельзя говорить, что у нас нет протезов»: зампред СПЧ о помощи бойцам СВО

Новый Черкизон? Чем живет рынок «Садовод» после драки мигрантов с полицией

В России готовятся к принудительной высылке мигрантов