В подмосковных Котельниках из мечети доставлены в полицию 140 нелегалов

Более 140 граждан ближнего зарубежья были доставлены в отдел полиции города Котельники после того, как в одной из мечетей была произведена проверка. Об этом сообщает РИА Новости.

В отдел полиции после проверки в мечети в Котельниках доставлено более 140 иностранных граждан, у них проверяют документы. В случае выявления нарушений будут выписаны административные протоколы. Преимущественно речь идёт о гражданах ближнего зарубежья, — сообщил источник в оперативных службах.

При этом источник не стал сообщать подробности операции, которую провели правоохранительные органы. Известно, что ещё 60 человек были доставлены в отдел полиции «Люберецкое».

Ранее в Смоленской области мужчина застрелил соседа и забаррикадировался в доме. По данным Telegram-канала «112», Владимир Д. поссорился с 60-летним Николаем Б. и первый взял охотничье ружьё и несколько раз выстрелил в оппонента. Николай получил ранения живота и груди дробью. Он госпитализирован в одну из больниц Смоленска.