Член СПЧ назвал национальность самых враждебных к россиянам мигрантов Член СПЧ Кабанов: таджики настроены по отношению к россиянам наиболее агрессивно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таджики лидируют по уровню преступности среди мигрантов в России, заявил в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал отчет МВД РФ о росте в стране криминала среди граждан ближнего зарубежья. По его словам, это обусловлено высоким уровнем бедности в Таджикистане.

Наиболее агрессивно к россиянам настроены таджики. <...> Да, последняя статистика МВД говорит о том, что преступность выше среди узбеков, но если посмотреть на места лишения свободы — то там больше всего именно таджиков. К тому же надо учитывать, что статистика МВД не охватывает тех, кто получил российское гражданство. А среди граждан Таджикистана таких сейчас больше всего, — сказал Кабанов.

Он уточнил, что это обусловлено высоким уровнем бедности в Таджикистана. Запад насаждает в постсоветских странах русофобию, а проще всего это сделать именно среди бедных и малообразованных, пояснил член СПЧ. К тому же сюда накладывается идеология радикального исламизма, подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах проведут эксперимент, в рамках которого иностранцев обяжут проходить геномную регистрацию. Она подразумевает аутентификацию с использованием персональных данных. В частности, въезжающие в РФ должны будут сдавать образцы голоса.