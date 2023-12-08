Член СПЧ Кабанов назвал масштабы коррупционного рынка в сфере миграции Член СПЧ Кабанов: коррупция в сфере миграции исчисляется миллиардами рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коррупция в сфере миграции, связанной с экзаменами по русскому языку, исчисляется миллиардами, заявил NEWS.ru член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, это лишь часть более масштабного теневого рынка.

Сколько стоит коррупционная составляющая в миграции? Мы посчитали, что один экзамен по русскому языку для мигрантов стоит в зависимости от региона от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Мы говорим о взятках, покупках сертификатов, а не об официальной оплате. Дальше: трудовых мигрантов к нам в год приезжает примерно два миллиона. Давайте умножать, мы получаем миллиардную сумму, — рассказал Кирилл Кабанов.

В связи с этим, добавил он, коррупцию стоит воспринимать как большой криминальный бизнес. Следовательно, чтобы понимать масштаб проблемы, нужно посчитать его экономику, отметил член СПЧ.

Ранее Кирилл Кабанов оценил масштабы коррупции в Росгвардии. По его словам, эта структура остается внизу списка коррупционных схем среди других силовых ведомств. Член СПЧ подчеркнул, что в Росгвардии оперативно реагируют на факты коррупции. Но при этом, отметил он, проблемы все равно остаются, поскольку коррупция является глобальной проблемой.