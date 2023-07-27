«Глобальная проблема»: Кабанов оценил масштабы коррупции в Росгвардии Член СПЧ Кабанов: Росгвардия остается наименее коррумпированной из силовых служб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росгвардия остается внизу списка коррупционных схем среди силовых ведомств, заявил в комментарии NEWS.ru член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По словам Кабанова, на ситуацию в ведомствах наиболее серьезно влияет то, как себя ведет начальство на местах.

На сегодняшний момент, по системе вооруженных рисков Росгвардия находится в самом низу списка коррупционных схем. Да, они все равно есть и будут оставаться, потому что остается большой процент «вояк», которые служили во внутренних войсках, были переброшены. Я всегда говорю, если начальник сам не выстраивает коррупционные схемы, то у него и риски минимальные, — говорит Кабанов.

По словам общественника, в Росгвардии оперативно реагируют на факты коррупции. При этом он отметил, что проблемы все равно остаются, поскольку коррупция является глобальной проблемой.

Проблема заключается в том, что это глобальная, общая проблема, потому что, когда люди приходят на государственную службу, они приходят на контракт или что-то еще, в общем за деньгами. И единственный вариант ее решения, чтобы с проблемой боролся начальник, от него все идет, — рассказал Кабанов.

26 июля стало известно, что служба собственной безопасности Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс». Сумма ущерба составила 227 млн рублей. Задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев и его заместитель Александр Беляков.