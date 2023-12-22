Новый Черкизон? Чем живет рынок «Садовод» после драки мигрантов с полицией

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru/ТАСС

Рынок «Садовод», расположенный на юго-востоке Москвы, часто сравнивают с ликвидированным в 2009 году Черкизовским. 15 декабря около него произошла драка мигрантов с полицейскими. Конфликт произошел из-за попытки правоохранителей задержать водителя, который проигнорировал требование остановиться. Правда ли, что рынок превратился в отдельный город внутри Москвы — «государство в государстве», и что происходит внутри «Садовода» на самом деле — в репортаже NEWS.ru.

Палатки с бронежилетами и голос Скриптонита

«Садовод» занимает более 40 гектаров на юго-востоке Москвы, включает в себя несколько ТЦ и торговых рядов. Рынок встречает посетителей огромной наряженной елкой и инсталляцией в виде новогоднего подарка. На первой же от входа линии слева и справа стоят палатки, где торгуют военным обмундированием. Здесь можно купить шевроны, рюкзаки, куртки, ботинки, брюки и даже бронежилеты. Последние стоят 50 тысяч рублей.

Линия с торговыми точками уходит далеко к горизонту — ее конца от входа не видно. Под ногами — лужи и небольшой слой подтаявшего снега, занесенного под навес на ботинках покупателей. Здесь довольно много посетителей, несмотря на ранний час и будний день.

Из динамиков, установленных над палаткой с шаурмой, рэпер Скриптонит шепчет: «Ты пахнешь как любовь». Справа — открытая дверь между торговыми точками. Помещение за ней опасно чернеет, внутри ничего не видно. Похоже на вход в катакомбы, как те, что нашли на месте бывшего Черкизовского рынка. Но в целом «Садовод» выглядит как обычный рынок.

Фото: Ирина Ковган/NEWS.ru Рынок «Садовод»

«Свитер красивый, носки есть»

Продавцы тут работают по старинке. Как и на «Черкизоне», они хватают посетителей за руки, окрикивают, «преследуют» до следующей палатки.

«Девушка, заходи. Свитер красивый, носки есть», — слышится то с одной стороны, то с другой.

Прямо на улице в палатке под общим огромным навесом женщина примеряет спортивный костюм. Разутая, она стоит на полиэтиленовом пакете со сложенными внутри джинсами. Видимо, из нераспроданного товара. Рядом из палатки валит пар — это продавец отпаривает свой товар, чтобы презентабельнее выглядел.

Ближе к павильону А продают верхнюю одежду. Манекены наряжены в кожаные куртки, пуховики, шубы — из натурального и искусственного меха всех возможных фасонов, размеров и порой совершенно удивительных оттенков.

«Примерьте шубку. У нас хорошие. Тут шерсть альпаки в составе, — преграждает дорогу корреспонденту женщина средних лет. — Примерьте, вам и цвет пойдет, и размер ваш».

Фото: Ирина Ковган/NEWS.ru Рынок «Садовод»

В лавку входит второй продавец — женщина в хиджабе. Она присоединяется к коллеге. Пока корреспондент NEWS.ru успела опомниться, на нее надели четвертую по счету шубу. За те пять минут, что женщины безуспешно пытались ее продать, цена уменьшилась примерно втрое.

На «Садоводе» можно купить что угодно. Ассортимент богатый, правда, в основном он напоминает вещи с провинциальных рынков 90-х. Но можно найти и простую базовую одежду. Вещи и обувь в основном из Китая. Встречаются турецкие товары, корейские, российские. Чем ближе к выходу, тем дороже. Вещевые ряды сменяются стройными линиями палаток с товарами для дома, косметикой, игрушками, кальянами, духами. Всё по бросовым ценам.

Товары для искушенных

Есть на «Садоводе» и товары для более взыскательного покупателя. В крытом павильоне Б, помимо обычных торговых точек, есть отдельный ряд с брендами. Здесь, в отличие от остального рынка, стоят лавочки для посетителей и даже огромные зеленые растения в горшках. Обстановка напоминает обычный торговый центр. Цены тут сильно отличаются от тех, что были в павильоне А и на улице. Самые простые ботинки на «Модной линии» стоят от 7500 рублей, свитеры — от 6000, платья — не дешевле 10 000 рублей. Неизменна лишь манера работы продавцов.

«Дэушка, захади. Платье красивый. Подберу што хочешь!» — кричит из павильона продавец.

На входе в его палатку стоят манекены с головами орла в мужских костюмах. А внутри другой продавец натягивает на ноги посетительницы ботфорты-чулки, пока та сидит на диване с чашкой чая в руках.

Фото: Ирина Ковган/NEWS.ru Рынок «Садовод»

Город в городе

«Садовод» — это не просто рынок. Его инфраструктура гораздо богаче, чем просто обилие торговых точек. Помимо бесчисленных кафе на любой вкус и кошелек, тут есть и другие заведения. На втором этаже в корпусе А, например, находится кабинет нотариуса. Рядом можно заказать перевод документов. Тут же — яркая, огромная, но скупая на информацию вывеска «Авиабилеты».

На первом этаже — отделение банка. Здесь предлагают сделать денежные переводы, обменять валюту, оплатить ЖКХ и патент, погасить кредит. А справа — дверь с вывеской «Все операции на рынке недвижимости». Названия у этой конторы нет.

В павильоне Б находятся детская игровая комната, аптека, Дом быта. На территории «Садовода» есть даже гостиница. Она расположена прямо в павильоне, где продают продукты. Центральный вход этого здания ведет к прилавкам с орехами, напитками, сладостями и прочим продовольствием, дверь в «жилую зону» — сбоку, ближе к задней части здания.

Перед обычной пластиковой дверью — две массивные фигуры львов, выкрашенных золотой краской. Внутри — полумрак. В небольшом холле стены шоколадного цвета, пара кресел. За стойкой ресепшена — мужчина и женщина, оба китайцы. Слева от них — проход к номерам, он перегорожен красной лентой. Рядом стоит охранник-кавказец с рацией в руках.

«До Нового года все забронировано», — отвечает мужчина на вопрос о свободных номерах.

Фото: Ирина Ковган/NEWS.ru Гостиница при рынке «Садовод»

«Это продавцы с рынка все заняли?» — уточняю я.

«Разные, нам-то какая разница, кто живет», — отвечает мужчина. Он хитро улыбается и отводит взгляд.

Рядом с гостиницей — медицинский центр. Никакой традиционной медицины (как, говорят, было на «Черкизоне») тут, судя по объявлению на двери, не предлагают. Только УЗИ, ЭКГ. Внутри интерьер напоминает обычную российскую поликлинику: стойка, отделанная дешевым пластиком, железные стулья с облупленной краской.

Как удалось выяснить на ресепшене, здесь принимают по иностранному паспорту, не требуют лишних документов, оформляют мигрантам медкнижки.

Четыре квадратных метра за 600 тысяч рублей

Продавцы на «Садоводе» отзываются о своем месте работы очень позитивно. По их словам, арендовать места тут, конечно, дорого. Но оно того стоит. Один из продавцов рассказывает, что за аренду он платит 250 тысяч рублей в месяц. Торгует куртками и толстовками недалеко от входа в уличном павильоне примерно 1,5 на 3 метра.

250 тысяч рублей — далеко не самая высокая цена за аренду на «Садоводе». Например, застекленный павильон около входа площадью не больше четырех квадратных метров обходится в 600 тысяч рублей в месяц, поделилась продавец.

«Но прибыль тут хорошая. Я уже два года торгую, не жалуюсь», — добавила она.

Другая продавщица тоже говорит, что «Садовод» — место хлебное.

Фото: Ирина Ковган/NEWS.ru

«Полиция сюда не сунется»

«Мы арендуем точку и неплохо живем. Я тут уже три года. У меня в Северной Осетии трое детей, один сильно болеет. Я здесь снимаю квартиру и там тоже. В целом денег хватает, да и нас тут никто не трогает», — рассказывает женщина-продавец. По ее словам, покупателей каждый день много, иногда «даже воды попить некогда».

Рейдов полиции, как утверждают местные торговцы, на «Садоводе» не бывает.

«Да кто сюда сунется, вы что! Проверок не было и не будет. Полиция на рынок не заходит, никого не трогает. Вы же сами прекрасно понимаете почему», — рассуждает мужчина, однако уточнить, что он имеет в виду, отказывается.

«А нелегалы тут есть?» — меняю тему.

«Они везде есть, но кто их тут найдет? Здесь бесполезно. Вы что, у них там в Госдуме друзья сидят. Все не просто так. Сюда никто не сунется», — заключает мужчина.

«У них — это у кого?» — пытаюсь получить ответ. Но мужчина отказывается пояснить, кого он имел в виду.

Что на рынке рассказывают об инциденте с полицией

Если внутри рынка, как утверждают местные продавцы, нелегалов не трогают, то снаружи бушуют нешуточные страсти, как когда-то на «Черкизоне». Около «Садовода» немало таксистов, работающих незаконно. Они развозят не только посетителей рынка, но и работников. Часто собирают в машине по трое пассажиров. Пока машина не забита полностью — не едут.

15 декабря на парковке около «Садовода» произошла драка. По данным Следственного комитета, 21-летний таксист из Таджикистана отказался выполнять требования сотрудников полиции, совершил наезд на стража порядка, затем вышел из машины, четыре раза ударил его и сорвал погоны. На крики собралась толпа из более чем 80 человек. Окруженные полицейские стреляли в воздух, прибыло подкрепление. 73 человека забрали в полицию. 51 участник тех событий отправился под административный арест на разные сроки, а еще 22 задержанных выдворили из РФ.

Фото: Ирина Ковган/NEWS.ru

На рынке, однако, бытует другая версия произошедшего, которая отличается от версии правоохранительных органов.

«Там парнишка таксовал. Хотел забрать людей. У него в машине было двое человек, хотели еще одну девушку взять и поехать. Тут сотрудники полиции подошли, сказали: „Убери машину“. Он стоял в неположенном месте. Второй раз ему сказали. Парень был грубоват, начал материться. А его, как говорят, электрошокером сразу ударили. Он сознание потерял. Из-за этого будто бы и начался кипеж», — рассказывает версию случившегося один из продавцов.

После этого, по его словам, «многие люди, которые шли мимо и все видели», стали подходить к полицейским и интересоваться случившимся. Образовалась толпа, но на полицейских, по версии продавца «Садовода», «никто не нападал, не бил их».

«А зачем полицейские начали в воздух стрелять, если им ничего не угрожало?» — спрашиваю я. К тому же на видеокадрах явно видно потасовку.

«Их трое было, а тут толпа. Они стреляли, чтобы все разбежались», — делится мнением мужчина.

Продавец говорит, что, когда приехало подкрепление, «паковать стали всех подряд».

«Забирали даже тех, у кого паспорт гражданина России есть. Но они же не все участвовали. Ну один человек, пять, ну 10, но не 80 же», — полагает мужчина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Покупай за сколько дашь»

К вечеру на «Садоводе» меньше людей не становится. Наоборот, покупатели толкаются локтями в тесных павильонах, продавцы носятся с коробками к складу и обратно. Местные работники везут куда-то тележки, груженные огромными тюками с одеждой. Из колонок льется голос Юрия Шатунова.

На некоторых палатках зажглись гирлянды. Цены к вечеру, кстати, поползли вниз. Утром пять гранатов можно было купить за 500 рублей, к вечеру уже за 300. Свитеры, на которых висел ценник 2500 рублей, начали продавать по 1000. А в палатке с обувью продавцы на вопрос о стоимости своего товара устало отвечают «Сколько дашь» и соглашаются на любую предложенную покупателями цену.

Фото: Ирина Ковган/NEWS.ru

Машин на парковке не убавилось. Зато на остановках образовались очереди на автобусы до ближайших станций метро. Люди с огромными пакетами в руках ждут транспорт. По их словам, бывает, что автобусов нет по полчаса.

В районах, которые окружают «Садовод», местные жители на соседство с рынком и обилие мигрантов не жалуются. Говорят, что приезжих из Средней Азии, Китая действительно много, но «ведут они себя тихо, спокойно — никаких проблем». Все опрошенные NEWS.ru местные жители сказали, что закупаться одеждой они предпочитают в торговых центрах, а не на «Садоводе». Близкое расположение и низкие цены их совсем не привлекают. Объяснить такой подход к шопингу никто из них не смог.

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