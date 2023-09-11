Названы новые направления торговли между Россией и азиатскими странами Глава ТПП Катырин: азиатские страны готовы приобретать у России новые технологии

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Привычная торговля энергоносителями между Россией и странами Юго-Восточной Азии отошла на второй план, сообщил NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на полях Восточного экономического форума. По его словам, сейчас российские партнеры больше заинтересованы в приобретении технологий или конкретного оборудования.

Ни одного слова ни о нефти, ни об угле, ни о газе. Все говорили о цифровых технологиях, о туризме, о налаживании взаимодействия по этим направлениям. Все разговоры шли уже или вокруг высокотехнологичных проектов, или вокруг туризма, — рассказал Катырин.

Он также обратил внимание на увеличение доли внешнеэкономических торговых операций в национальной валюте до 40%. На сделки с валютами дружественных стран сейчас приходится 27%.

Токсичные, как теперь их называют, валюты уменьшены в 2,5 раза. В этой части у нас движение есть по всем направлениям практически со всеми нашими партнерами, которые остались лояльными по отношению к нам, — добавил Катырин.

Ранее председатель делового совета «Россия — АСЕАН» Иван Поляков заявлял, что уровень торговли с азиатскими партнерами можно довести с нынешних $20 млрд в год до $100 млрд в кратчайшие сроки. По его мнению, сферы энергетики и энергетической безопасности все еще остаются наиболее актуальными.