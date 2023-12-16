Рабочие напали на полицейских на рынке «Садовод»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел накануне вечером. Отмечается, что конфликт спровоцировала попытка правоохранителей задержать водителя, который проигнорировал требование остановиться.

После этого несколько полицейских машин окружили десятки мужчин, работающих на территории «Садовода». Сотрудники стали кричать и толкать правоохранителей, те в ответ сделали два предупредительных выстрела в воздух. В итоге толпа разошлась, никого не задержали.

1 декабря пожар охватил рынок «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии. МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. Впоследствии огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали около 350 человек. На опубликованных кадрах было заметно, что густой дым заполнял помещение крытого рынка.

При тушении 22-летний спасатель сорвался с крыши и упал, ему удалось выжить. Пострадавшего огнеборца госпитализировали, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В экстренных службах сообщали, что в результате пожара на рынке «Садовод» пострадали два человека. Им оказана помощь.