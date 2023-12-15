Госдума приняла закон о новых правилах выдворения мигрантов

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В Госдуме в окончательном, третьем чтении приняли закон о новых правилах выдворения мигрантов из России, пишет «Парламентская газета». Так, одна из поправок предполагает, что нарушителю могут заменить наказание на штраф или обязательные работы, если у него нет никакого гражданства. Член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с изданием отметил, что важно проследить, как будут работать нововведения.

Мы будем смотреть, как нововведения будут реализовывать. Самое главное, чтобы не появилась лазейка для мигрантов, которые не подпадают под категорию лиц без гражданства, — отметил Кабанов.

Новые правила также предполагают, что штрафом от 40 до 50 тысяч рублей могут отделаться иностранные граждане в том случае, если суд сочтет выдворение слишком строгим наказанием. Это касается нарушений правил пересечения границы, режима пребывания в России, миграционных правил, несоблюдения ограничений на виды деятельности и незаконной работы. Кроме того, мигрантов предлагают оставлять в центрах временного содержания, где они ждут выдворения, не более чем на 90 суток.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, что в России насчитывается около 10 млн трудовых мигрантов. Глава государства подчеркнул, что решать экономические проблемы страны нужно не в ущерб коренному российскому населению.