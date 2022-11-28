Продавец магазина рассказала о реальных наценках во время распродаж Консультант магазина Екатеринбурга: в магазинах не переклеивают ценники перед «черной пятницей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время «черной пятницы» в магазинах на самом деле не переклеивают ценники, так как объем работы в таком случае был бы слишком велик, рассказала «КП-Екатеринбург» продавец-консультант одного из магазинов Екатеринбурга. По ее словам, в основном магазины устанавливают скидки от 20% до 50%. Также девушка рассказала о том, что в 2022 году ажиотаж во время распродаж был существенно меньшим по сравнению с прошлогодним.

Переклеивать ценники — это нереально, потому что в одном магазине находится примерно 20 тысяч товаров и чтобы сделать это, потребуется минимум двое суток, и это если ты не уходишь домой спать. <...> Не могу отвечать за все магазины, конечно же, но в нашем и во многих других никаких наценок не было, — пояснила продавец-консультант.

Девушка рассказала, как в прошлом году ажиотаж во время «черной пятницы» был «ужасным». По ее словам, за день удавалось сделать в четыре раза больше выручки, чем обычно. В этом году, добавила консультант, посетителей было гораздо меньше.

PR-специалист Ирина Осматеско ранее рассказала, что продавцы небольших магазинов нередко искусственно завышают цены перед распродажами. Таким образом, товары по скидке для покупателей окажутся не более выгодными, чем покупки тех же товаров до распродажи. Эксперт отметила, что хоть такая тактика и нечестна, но закон никак не может повлиять на эту проблему, так как продавцы вольны поступать с ценами так, как им захочется.