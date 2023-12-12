В Москве выявили новую схему торговли детьми RT: в Москве фонды обманывали женщин, чтобы они рожали и отдавали детей

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В Москве обнаружена новая схема торговли детьми, ее раскрыли по время расследования дела «самой счастливой мамы» Юлии Логиновой, сообщает RT со ссылкой на источники в Следственном комитете. Отмечается, что преступная деятельность была построена вокруг благотворительных фондов, которые убеждали беременных девушек рожать, после чего забирали детей.

Предположительно, сотрудники БФ приглашали забеременевших женщин в столицу, обещая им обследование и медицинское заключение о патологиях, позволяющих сделать аборт на поздних сроках. Отмечается, что обманутые россиянки тратили на это внушительные средства и оставались ни с чем.

Как отмечают в RT, на данном этапе девушек могли знакомить с Натальей Патокой, которая содержала женский приют. Она, вероятно, убеждала женщин рожать, после чего вместе с Юлией Логиновой забирала оставленных детей. Правоохранители считают, что как минимум 13 детей были получены Юлией и Натальей по такой схеме.

17 октября Московский суд арестовал на два месяца «самую счастливую маму» Юлию Логинову по делу о торговле детьми. Также под стражу до 16 декабря отправились ее сообщницы: другая многодетная мать, владелица фонда Наталья Патока и суррогатная мать из Узбекистана Фарруха Усканова. В прокуратуре заинтересовались многодетной матерью после того, как в крови одного из ее 15 детей нашли препарат, запрещенный к применению при его болезни.