Суд решил судьбу участников драки у рынка «Садовод» Люблинский суд Москвы выдворил 22 участника драки с полицией у «Садовода»

Фото: СК РФ

Люблинский суд Москвы постановил выдворить из России 22 мигранта, принявших участие в драке с полицией у столичного рынка «Садовод», сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Их признали виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ.

Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан, — сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что еще 51 участник драки отправился под административный арест на разные сроки. Их признали виновными в невыполнении законных требований полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

Ранее Люблинский суд Москвы арестовал молодого человека, который напал на сотрудников полиции у «Садовода». Им оказался 21-летний гражданин Узбекистана. Он будет находиться под стражей до 16 февраля 2024 года. Его обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Потасовка у «Садовода» произошла вечером 15 декабря. Правоохранители проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они хотели проверить документы у одного из водителей, но получили отпор. Большая толпа рабочих окружила машины полицейских. Чтобы успокоить нападавших, правоохранителям пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.