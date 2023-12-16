Мигранты напали на полицию: что за бойня у рынка «Садовод», кого накажут За повреждение автомобиля МВД у «Садовода» задержаны свыше 80 иностранцев

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Правоохранители задержали свыше 80 иностранцев за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования действиям силовиков у рынка «Садовод», заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. В ведомстве подчеркнули, что полиция оказала доврачебную помощь одному из подозреваемых, так как у него начался эпилептический припадок. В столичном ГУ МВД добавили, что в этот момент к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан — свыше 80 человек, пытавшихся оттеснить их от пострадавшего мужчины, в том числе повредив служебный автомобиль. Что случилось на рынке «Садовод», и какую реакцию вызвало происшествие — в материале NEWS.ru.

Что произошло около рынка «Садовод»

По данным ГУ МВД РФ по Москве, предварительно установлено, что 15 декабря 2023-го при проверке документов у водителя автомобиля на ул. Верхние поля, последний не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и попытался скрыться, при этом причинив телесные повреждения стражу порядка.

В МВД добавили, что при задержании у правонарушителя произошел предположительно эпилептический припадок. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, которая доставила мужчину в больницу. После оказания помощи он был отпущен в сопровождении правоохранителей. Пострадавший сотрудник полиции не обращался к медикам и продолжил службу.

«Стоит отметить, что в момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от пострадавшего мужчины, в том числе повредив служебный автомобиль. Прибывшими дополнительными нарядами полиции в ходе комплекса мероприятий противоправные действия граждан были пресечены», — говорится в заявлении ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что после этого силовики задержали и доставили в отделы 82 гражданина, в отношении их составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20. 1 «Мелкое хулиганство», ст. 18. 8 «Нарушение миграционного законодательства» КоАП РФ), проверяется причастность данных лиц к совершению преступления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Органами следствия в отношении 21-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников противоправного деяния», — подытожили в ГУ МВД РФ по Москве.

Кто стрелял и почему

По информации Telegram-канала «Осторожно Москва», в ходе конфликта у рынка «Садовод» полицейские применили оружие, было сделано два предупредительных выстрела в воздух. По данным Telegram-канала «112», при проверке документов задержанный 21-летний молодой человек «попытался скрыться и протащил на авто полицейского, а затем нанес несколько ударов сотруднику. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела — оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти».

Почему рабочие напали на полицейских

Рынок «Садовод» в Москве представляет собой государство в государстве, заявил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя причины нападения мигрантов на полицию. По его словам, уроженцы ближнего зарубежья сформировали там анклав и установили свои законы, порядки и обычаи.

«Это как государство в государстве — там свои законы, порядки, обычаи. Практически все сотрудники из числа мигрантов: торговцы, обслуживающий персонал. Они создали свой анклав, что это их вотчина, и влезать в эту вотчину никто не имеет права, в том числе правоохранительные органы, они считают, что местной службы охраны им достаточно», — сказал он.

По его словам, мигранты, работающие на «Садоводе», уверены в том, что они вершат там власть. При этом сотрудников правоохранительных органов в таком ключе они не воспринимают.

«Я там неоднократно был (на рынке „Садовод“. — NEWS.ru), видел, как они себя ведут, как расценивают территорию этого рынка и не только этого рынка», — добавил эксперт.

Как эксперты предлагают решать проблему

Чтобы обеспечить охрану общественного порядка в случае с трудовыми мигрантами, следует обязать их работодателей предоставлять наемных сотрудников жилье и медобслуживание, заявил NEWS.ru Игнатов. Так он прокомментировал инцидент с потасовкой между мигрантами и полицией возле столичного рынка «Садовод».

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Надо срочно пересмотреть политику с мигрантами — если нужен иностранный специалист, работодатель обязан предоставить жилье, медицинское обслуживание, но не за счет государства, а за счет тех, кто мигрантов завозит. Чтобы не было непонятных шатающихся людей, создающих криминогенную обстановку», — считает Игнатов.

Криминалист уверен, что приезжающие в Россию иностранцы запрашивают зарплату выше, чем местные жители. К решению вопроса он призвал привлечь МВД и Следственный комитет.

Как отреагировали в Госдуме, могут ли закрыть «Садовод»

Столичный рынок «Садовод» следует закрыть, если его руководство не будет оказывать содействие в поимке участников нападения на сотрудников полиции, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. Что касается самих нападавших, то, по мнению парламентария, они должны быть высланы из страны.

«Я считаю, руководство рынка должно быть обложено большим денежным штрафом. <...> А если оно не будет осуществлять содействие в поиске и поимке, то закрыть этот рынок и все», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что все участники произошедшего должны быть выявлены и привлечены к ответственности. После отбытия наказания их следует депортировать с пожизненным запретом на въезд в Россию.

«Никакой конфликт вы никогда не сможете опередить или узнать, он всегда происходит на бытовой или иной почве. Но выявить и наказать — это обязанность правоохранительной системы, в рамках закона, конечно», — заключил Хамзаев.

Что говорят про инцидент представители «Садовода»

В пресс-службе «Садовода» ответили на запрос NEWS.ru, что инцидент с задержанием граждан не имеет отношения к рынку и произошел не на территории комплекса, а на соседней улице.

«Инцидент, о котором сегодня пишут СМИ, связанный с задержанием граждан, произошел не на территории ТК "Садовод", а на соседней улице, по адресу Верхние Поля, 56. К торговому комплексу "Садовод" данное задержание не имеет никакого отношения», — сказали в пресс-службе рынка.

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