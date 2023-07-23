«Тут страшно жить»: как Котельники воюют с мигрантами, при чем тут Кадыров Репортаж NEWS.ru из микрорайона Южный, где силовики ежедневно проводят рейды

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В микрорайоне Южный в Котельниках развивается конфликт между мигрантами и местными жителями, который привел на днях к стихийному митингу в центре Москвы. 7 июля инициативная группа обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от мусульман, которые «построили нелегальную мечеть, терроризируют жителей и не дают играть детям на площадках». Вскоре силовики провели рейд в молельном доме — глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его «бандитским налетом». Как Котельники превратились в центр противостояния жителей Подмосковья и мигрантов, каким может быть решение конфликта — в специальном репортаже NEWS.ru.

«Пока ваши ребята погибают, мы займем их место и будем здесь жить»

Микрорайон Южный находится в 10 минутах езды от метро «Котельники». Рядом расположены ТЦ «МЕГА Белая Дача» и ТК «Садовод». Чуть дальше густой лес и склон песчаного карьера — красивый спальный район на окраине столицы. Но достаточно постоять пару минут на перекрестке, чтобы заметить разницу с центральными районами Москвы — женщины в черной парандже, группы мигрантов на детских площадках и мужчины, приглядывающие за ними со скамеек. Рядом стоит машина «Народной дружины», неподалеку курсирует автомобиль ОМОНа.

Развивающийся в Котельниках конфликт привел к стихийному митингу в центре Москвы. Вышедшие на улицы мусульмане были возмущены тем, что несколько дней назад силовики ворвались в помещение в Котельниках во время молитвы и сорвали пятничный намаз. С начала весны такие рейды в Котельниках проводят регулярно.

«Три года мы возмущались, — рассказывает женщина из инициативной группы, записавшей обращение к Путину. — Молельный дом находится у нас прямо в этом доме — и ходят туда до сих пор, хотя он построен с нарушением закона Российской Федерации, внутри многоквартирного дома, неофициально. Все парковочные места заняты, собираются по три раза в день. У нас здесь настоящий этнический анклав!»

На детских площадках делают так, чтобы были только их дети. Если делаешь им замечания, очень агрессивно реагируют, — добавляет другая женщина. — Говорят: «Уезжайте отсюда, если вас что-то не устраивает». И все это давно происходит, мы три года об этом говорим, но пока не записали обращение, никто ничего не делал!

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Ситуация в микрорайоне Южный в Котельниках

По словам местных жителей, ситуация с мигрантами повлияла и на криминогенную обстановку в Южном.

«К девочкам малолетним пристают — в лесу уже несколько раз девочек отбивали наши собачники. Все это продолжается на протяжении года. Страшно жить, тут очень страшно жить! Мы даже хотели продать квартиру и уехать, но люди приезжают, видят количество мигрантов и больше не возвращаются. Квартиры продаются за бесценок, их покупают только мигранты. Напуганные славянские семьи массово съезжают», — говорят жители.

Как рассказали NEWS.ru местные, однажды спор с мигрантами возник на почве обсуждения специальной военной операции России на Украине: «Мы были свидетелями того, как они высказались — „Пока ваши ребята погибают, мы займем их место и будем здесь жить“. У нас есть соседка, пожилая женщина, у нее в зону СВО отправилось два внука, один сейчас в госпитале. Представляете, каково ей такое слышать?»

Пока мы разговариваем, несколько женщин, скрытые за тканью, проходят мимо. Их догоняют две маленькие девочки, их дочки.

Мы говорим не о мусульманах, а о мигрантах — это две большие разницы! Религия не имеет значения. У нас в подъезде живет очень много мусульман — афганцев, таджиков, узбекистанцев — они замечательные люди, мы им помогаем, они нам помогают, мы отлично ладим. Коренные жители не против мусульман, мы против мигрантов, нарушающих закон, — уточняют местные.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Машина «Народной дружины» в микрорайоне Южный в Котельниках

«Уходи отсюда, сейчас не твое время»

Пока мы разговариваем с жительницей Южного, к подъезду подъезжает бригада, отвечающая за установку камер видеонаблюдения. Место выбрано не случайно: женщине недавно угрожали неизвестные — приоткрыв окно машины, показали жестом выстрел из пистолета в ее сторону. Женщина признается, что сильно испугалась.

В январе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал увеличить количество полицейских и видеокамер из-за большого количества мигрантов и «резиновых квартир» в районе Котельников. «Люди переживают: такое соседство не всегда бывает спокойным», — прокомментировал он ситуацию в своем Telegram-канале. 20 июля Следственный комитет России провел очередной массовый рейд в Котельниках.

«Пока не появились силовики, здесь невозможно было пройти. Одни мигранты. Когда мы спрашивали — почему вы себя так ведете по-хамски, почему вы семечки грызете и на асфальт кидаете, почему вы выгоняете наших детей со спортивных площадок? Они отвечали, что имеют право, у них есть вид на жительство», — рассказывают местные.

Бабушка с внуком пришла на детскую площадку, сидят три женщины в паранджах и говорят: «Уходи отсюда, сейчас не твое время». Простите, а когда ее время? Она у себя дома находится. Когда время этой бабушки? Конечно, бабушка не стала спорить, ее толпой окружили, она схватила своего внука и убежала. Они приходят с термосами, лепешками и целыми днями сидят на детских площадках. А русские дети не могут сидеть на площадке? — задаются вопросом жители Котельников.

Жители знают о реакции Рамзана Кадырова, который назвал недавние действия силовиков в «молельном доме» «бандитским налетом». И полагают, что главе Чечни могли неправильно передать информацию.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Я думаю, Рамзану Кадырову дали недостоверную информацию, — высказывают свою позицию коренная жительница Котельников. — СМИ написали, что силовики ворвались в мечеть, но у нас нет мечети. Она зарегистрирована под другим статусом. Проверка документов прошла в рамках закона, а вот как мигранты начали в ответ кричать „Аллах Акбар“ — мы это видели. И как они матом кричали на сотрудников полиции».

Если бы Рамзан Кадыров знал, что это не мечеть, он бы никогда такого не написал. Добропорядочные мусульмане ходят в мечети — у нас такие есть. А то, что в Котельниках три нелегальных молельных дома, — это ненормально. Это центр притяжения мигрантов, они приезжают сюда со всех округ, конечно, люди возмутились. Силовики приедут — они спрячутся. Если они находятся тут законно, то чего бояться, почему не показать документы? Котельники превратили в гетто! — считают местные.

По словам жителей района, после рейдов ситуация начала меняться, стало чуть спокойнее. Они благодарят главу Котельников Сергея Александровича Жигалкина за то, что на улице появилась машина «Народной дружины», а в домах ставят камеры видеонаблюдения. Инициативная группа также рассчитывает на дальнейшую поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Подключи связь с Аллахом!»: что находится в молельном доме

Молельный дом в микрорайоне Котельники зарегистрирован на имя Салавата Ибатуллина как «Религиозная организация мусульман городского округа Котельники», однако адрес при этом указан не тот, по которому реально находится молельный дом.

10 июля Салават Ибатуллин вместе с общиной мусульман Котельников записал ответное обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться в «бесцеремонном рейде» в мусульманском центре. «В ходе рейда силовики не дали верующим завершить молитву, положили их лицом в пол, напугали детей до слез, топтались в обуви по коврам, а когда прихожане законно потребовали объяснить причину происходящего, силовики распылили в их сторону огнетушитель», — сказано в обращении.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Молельный дом в микрорайоне Южный, Котельники Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Молельный дом в микрорайоне Южный, Котельники Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Молельный дом в микрорайоне Южный, Котельники Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Молельный дом в микрорайоне Южный, Котельники Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Молельный дом в микрорайоне Южный, Котельники Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Молельный дом в микрорайоне Южный, Котельники

Журналист NEWS.ru попытался связаться с Салаватом Ибатуллиным через пресс-секретаря Духовного управления мусульман Мособласти. Однако они отказались от комментариев.

Вход в молельный дом находится у продуктового магазина. По словам Ибатуллина, раньше тут находилась бильярдная и хостел.

Отключи мирскую жизнь, выключи телефон. Подключи связь с Аллахом! — написано на стене в молельном доме.

Маленькие дети, отдыхающие внутри «мечети», встречают гостеприимно, двери открыты для всех желающих. В шкафчиках лежит религиозная литература, Коран, у входа — отдельная комната для омовения перед молитвой.

Что говорят сами мигранты

Ранее в Сети появилась новость о том, что глава округа Котельники Сергей Жигалкин планирует организовать «шариатские патрули». Сообщение вызвало бурную реакцию жителей. Однако вскоре глава округа опроверг это сообщение, уточнив, что оно было вырвано из контекста и речь идет о переводчиках в составе «Народной дружины», которые смогут помочь мигрантам при общении с местными жителями.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Надо делать документы, чтобы ходить спокойно, как нормальные люди, — комментирует ситуацию молодой таджикистанец, работающий в продуктовом магазине. — Хоть ты намаз читаешь, хоть ты в мечеть заходишь, хоть полиция к тебе подойдет, хоть ОМОН — если есть документы, все в порядке будет. Я всегда с собой вид на жительство ношу. Никаких претензий нет.

Схожим образом высказались еще несколько приезжих, с которыми поговорил репортер NEWS.ru. По их словам, к проверкам документов они относятся с пониманием и права местных не ущемляют.

Как решить ситуацию с мигрантами в Котельниках

Общественный деятель Дмитрий Захаров одним из первых осветил ситуацию в Котельниках. На днях он провел встречу с главой городского округа Котельники Сергеем Жигалкиным.

«Естественно, ситуация при нажиме силовиков начала поправляться. Рейды продолжаются до сих пор. Люди, которые нарушают закон, понимают, что им лучше не отсвечивать, и прячутся. Но рейды — это временное решение. Как только ОМОН уедет, ситуация станет прежней. Единственный вариант решения проблемы Котельников — перенос рынка „Садовод“ в другое место, там, где работники-мигранты не будут мешать местным жителям», — высказал мнение Захаров.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Рынок «Садовод»

Он считает, что власти должны обязать владельцев бизнеса нести ответственность за своих сотрудников и активнее подключиться к решению проблемы как на областном, так и на федеральном уровне. По мнению Захарова, урегулировать конфликт мог бы помочь, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Нужно, например, на территории Чечни открыть центр адаптации мигрантов, где в течение недели кадыровские люди будут доносить до будущих работников строек, рынков правила поведения — как себя вести в России. Тогда большая часть проблем поведения с мигрантами исчезнет, — полагает общественник.

А пока ситуация в Котельниках остается напряженной. Местные жители ждут, к чему приведут рейды силовиков и другие действия властей.

Фото: NEWS.ru Кадры с мобильных телефонов жителей микрорайона Южный в Котельниках

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