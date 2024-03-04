Таксист-нелегал назвал проституткой жену бойца СВО и нарвался на ее мужа В Котельниках таксист-нелегал оскорбил жену бойца СВО и столкнулся с ее мужем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Котельниках мигрант оскорбил жену бойца специальной военной операции, назвав ее проституткой, после чего военный нашел его и провел с ним беседу, сообщает Telegram-канал «Русская община Москвы». Иностранца задержали. Выяснилось, что он находится на территории РФ нелегально и имеет проблемы с документами.

Женщина рассказала, что решила воспользоваться услугами нелегального таксиста, но во время поездки тот начал ее обзывать после вопроса о выбранном маршруте. В ходе встречи с супругом россиянки мигрант принес свои извинения. По словам женщины, во время беседы мужчина «сразу забыл» русский язык, несмотря на то, что ранее он уверенно на нем выражался.

Таксиста доставили в отдел полиции в Котельниках. Граждане требуют привлечь его к ответственности и депортировать на родину без права возвращения.

Ранее директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова рассказала, что в России было зарегистрировано почти 2 млн преступлений в 2022 году, 2% из которых были совершены мигрантами. По ее словам, чаще всего правонарушения с их стороны носят бытовой характер. При этом она добавила, что мигранты редко совершают преступления в отношении россиян.