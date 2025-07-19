Такой «Тещин язык» в доме только в радость: салат с баклажанами и кабачком

Такой «Тещин язык» в доме только в радость: салат с баклажанами и кабачком

Салат «Тещин язык» с баклажанами и кабачками — это острая, ароматная закуска с насыщенным чесночным вкусом и нежной овощной текстурой. Баклажаны придают блюду легкую горчинку, кабачки сохраняют сочность, а чеснок и специи создают пикантный баланс остроты и пряностей.

Для приготовления нарежьте 1 кг баклажанов и 1 кг кабачков длинными тонкими ломтиками или колечками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистой корочки. Приготовьте заливку: смешайте 500 мл томатного сока, 100 мл уксуса 9%, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. молотой паприки и 10 измельченных зубчиков чеснока. Доведите до кипения, добавьте овощи и тушите 15 минут. Разложите горячий салат по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Через 2 недели закуска готова — она отлично дополнит мясные блюда и зимние застолья! Поверьте, такой «Тещин язык» в доме будет только в радость.

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