Солим укроп и петрушку так, чтобы зимой были как свежие: без заморочек

Солим укроп и петрушку так, чтобы зимой были как свежие: без заморочек

Засоленные укроп и петрушка сохраняют яркий вкус и аромат, как будто только сорваны с грядки. Рассказываем, как засолить их так, чтобы зимой были как свежие. Рецепт без заморочек!

Для засолки возьмите 500 г смеси укропа и петрушки (соотношение 2:1), 100 г крупной соли (не йодированной!) и два-три зубчика чеснока. Зелень тщательно промойте, обсушите на полотенце, крупно нарежьте, удалив толстые стебли. В стерильной банке слоями укладывайте зелень, пересыпая солью и слегка утрамбовывая, чтобы выделился сок. Сверху насыпьте последний слой соли (1 см), закройте капроновой крышкой и храните в холодильнике.

Через три дня зелень даст сок и будет готова к употреблению. Такой способ сохраняет максимум витаминов и эфирных масел — вкус получается насыщенным, с легкой солоноватостью и хрустящей текстурой. Добавляйте по 1–2 ч. л. в блюда вместо свежей зелени — она идеально подойдет для рассольника, картофеля или яичницы, напоминая о летних ароматах даже в самые холодные дни!

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