Суп «из ничего», который спасает ужин — рыбная банка делает его неожиданно вкусным

Иногда хочется горячего супа, но без долгих бульонов и сложной подготовки. Этот вариант выручает именно в такие моменты: все готовится из простых продуктов, а вкус получается насыщенный и домашний. Особенно удобно, когда нужно быстро накормить семью.

Ингредиенты:

  • рыбные консервы (сайра, скумбрия, килька в томате) — 1 банка;
  • вермишель мелкая — 100 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Лук мелко нарежьте, морковь натрите и слегка обжарьте прямо в кастрюле на масле — так вкус получится глубже. Параллельно поставьте кипятиться воду. Добавьте в кастрюлю картофель кубиками и залейте кипятком, варите около 15 минут. Затем отправьте туда консервы — вместе с соком или без, как вам привычнее. Всыпьте вермишель, посолите и поперчите. Варите еще 5–10 минут до готовности. В самом конце добавьте укроп — он делает суп ярче и свежее.

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.

Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Марина Макарова
