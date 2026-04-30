Суп «из ничего», который спасает ужин — рыбная банка делает его неожиданно вкусным

Иногда хочется горячего супа, но без долгих бульонов и сложной подготовки. Этот вариант выручает именно в такие моменты: все готовится из простых продуктов, а вкус получается насыщенный и домашний. Особенно удобно, когда нужно быстро накормить семью.

Ингредиенты:

рыбные консервы (сайра, скумбрия, килька в томате) — 1 банка;

вермишель мелкая — 100 г;

картофель — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

укроп — небольшой пучок;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Лук мелко нарежьте, морковь натрите и слегка обжарьте прямо в кастрюле на масле — так вкус получится глубже. Параллельно поставьте кипятиться воду. Добавьте в кастрюлю картофель кубиками и залейте кипятком, варите около 15 минут. Затем отправьте туда консервы — вместе с соком или без, как вам привычнее. Всыпьте вермишель, посолите и поперчите. Варите еще 5–10 минут до готовности. В самом конце добавьте укроп — он делает суп ярче и свежее.

