«Судья» из телепередачи «Час суда» получила срок за мошенничество

https://static.news.ru/photo/1cb339fe-30ad-11eb-80f0-fa163e074e61_660.jpg Елена Дмитриева Фото: Кадр из видео/Зал Суда / Court Hour/youtube.com

Исполнительница роли судьи в телепередаче «Час суда. Дела семейные» Елена Дмитриева была приговорена к двум годам условно за мошенничество.

Дмитриевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года, — сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.

Дмитриевой вменяли в вину мошенничество в особо крупном размере, максимальный тюремный срок по этой статье — 10 лет.

Отмечается, что Дмитриева, имеющая юридическое образование, предложила знакомому бизнесмену решить его проблемы с его деловым партнёром через свои связи в правоохранительных органах.

Она с 2004 года вела ряд передач судебной тематики на нескольких телеканалах.

Как писал NEWS.ru, 27 ноября был задержан бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.