«Судья» из телепередачи «Час суда» получила срок за мошенничество

Исполнительница роли судьи в телепередаче «Час суда. Дела семейные» Елена Дмитриева была приговорена к двум годам условно за мошенничество.
Дмитриевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года, —
сообщилиРИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
Дмитриевой вменяли в вину мошенничество в особо крупном размере, максимальный тюремный срок по этой статье — 10 лет.
Отмечается, что Дмитриева, имеющая юридическое образование, предложила знакомому бизнесмену решить его проблемы с его деловым партнёром через свои связи в правоохранительных органах.
Она с 2004 года вела ряд передач судебной тематики на нескольких телеканалах.
Как писал NEWS.ru, 27 ноября был задержан бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.