СКР ходатайствовал об аресте экс-замглавы ФСИН Максименко

https://static.news.ru/photo/27c48336-3083-11eb-beff-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу до 25 января 2021 года бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства.

В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максименко Валерия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Меру пресечения просят избрать на срок до 25 января 2021 года, — сообщили ТАСС в суде.

Как писал NEWS.ru, Валерий Максименко, ранее задержанный по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, не признал вину. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников, который провёл беседу с Максименко в изоляторе временного содержания.

Бывший сотрудник ФСИН заключил государственные контракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между региональными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России со строительной компанией, которая, по информации следствия, заведомо не обладала ресурсами для исполнения своих обязательств по контракту. Таким образом, информировали в СК РФ, из-за действий Максименко в 2018–2019 годах федеральная программа не была исполнена на сумму более 2,1 млрд рублей.