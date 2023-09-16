Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не смог гарантировать, что Владимир Путин не будет арестован по решению Международного уголовного суда (МУС) в случае его приезда на следующее заседание саммита G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, хотя ранее заявлял о безопасности российского президента. Глава южноамериканской страны сообщил, что решение об аресте принимает не бразильское правительство, а суд. Почему президент Бразилии не может гарантировать безопасность Путина в случае его приезда в страну и что пишет об этом бразильская пресса?
Что говорил Лула да Силва о Путине
В сентябре 2023 года Лула да Силва пообещал, что пригласит Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, и заверил в безопасности его приезда.
«Если я еще буду бразильским президентом и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют. Мы любим мир и хотим хорошо обращаться с людьми. Поэтому я считаю, что Путин может безопасно приехать в Бразилию», — заявил да Силва в интервью новостному порталу Firstpost во время саммита G20 в Нью-Дели 9 сентября.
10 сентября бразильский президент сменил риторику и уточнил, что «если Путин решит приехать в Бразилию, то решать, арестовывать его или нет, будет суд, а не президент».
По мнению гендиректора Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, да Силва не станет арестовывать Путина в случае его появления в Бразилии. Его слова были сказаны под колоссальным давлением стран Запада, своим поступком он решил доказать приверженность конституции.
«Запад очень сильно раскрутил слова да Силвы о том, что бразильский суд не арестует Путина без санкции президента Бразилии, апеллируя к тому, что в стране действительно подобные вопросы решает именно суд. Понятно, что на самом деле да Силва влияет на подобные процессы, он будет решать, и Путина никто не арестует, для да Силвы было важно обозначить, что он не отклоняется от конституции», — считает эксперт.
Почему Бразилия может отказаться от членства в МУС
Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину предположил, что страна может отказаться от членства в МУС. По его мнению, Бразилия имеет право отозвать свою подпись под Римским статутом, поскольку многие государства мира, в том числе могущественные, не вступили в организацию, что создает ситуацию неравноправия.
«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <...> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению», — сказал Дину.
На желание выйти из членства в Международном уголовном суде намекнул и Лула да Силва. На пресс-конференции после саммита G20 президент Бразилии сообщил, что «изучит», почему Бразилия подписала этот договор, в то время как этого не сделали США, Индия и Китай, сообщил Reuters.
«Надеюсь, что к тому времени (к 2024 году. — NEWS.ru) военных действий на Украине больше не будет, все вернется в норму», — добавил бразильский президент.
Как утверждает Лидовской, к 2024 году Бразилия вполне может отказаться от членства в Международном уголовном суде, что говорит РФ о ее желании сотрудничать, несмотря на возможные санкции и давление со стороны других стран.
«Да Силва, желающий сделать Бразилию страной мирового масштаба, понимает, что это возможно только в условиях многополярного мира. Естественно, он хочет выйти из кабального соглашения о Римском статуте. По большому счету суд Бразилии является инстанцией, исполняющей функции МУС. Поэтому выход Бразилии из МУС — путь к суверенитету», — заявил Лидовской.
Что пишет о возможном аресте Путина бразильская пресса
Слова Лулы да Силвы и Флавия Дину подверглись жесткой критике в бразильской прессе. Экс-судья Международного уголовного суда Сильвия Хелена де Фигейредо Штайнер в интервью журналу Crusoé заявила, что Бразилия никогда не покинет МУС, потому что ей было нелегко добиться членства в нем. Она также заявила, что все заявления о возможном отказе Бразилии от членства в МУС вызывают стыд и недоумение за рубежом.
«Это нереально. Высказывания о выходе из МУС только наносят урон репутации Бразилии, тогда как мы пытаемся наладить торговые связи с ЕС», — сообщила она.
Профессор права Нью-Йоркской школы юриспруденции в Лиссабоне Франсиско Перейра Кунтиньо также считает, что слова Лулы негативно отразятся на отношениях Бразилии с другими странами.
«Мечта Лулы получить Нобелевскую премию мира находится еще очень далеко. И я сомневаюсь, что украинцы воспримут эти заявления как беспристрастные», — сообщил профессор.
Издание Brasil de Fato пишет, что в случае отказа от выполнения постановлений Международного суда Бразилия может подвергнуться штрафу.
«Бразилия является одной из 123 стран, вступивших в МУС в 2002 году, когда соответствующее соглашение подписал президент Фернандо Энрике Кардозу. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. В прошлом месяце российский президент не участвовал в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, потому что Южная Африка является участником МУС и, следовательно, должна была бы арестовать его на своей территории», — сообщает издание.
CNN Brasil утверждает, что арест Путина и других российских чиновников маловероятен, потому что Россия не является членом МУС и его решения не действуют на ее территории. Поэтому любой обвиняемый российский чиновник должен быть либо выдан Москвой, либо арестован за пределами России.
Говоря о предстоящем саммите G20 в Бразилии, Лула да Силва пообещал, что будет работать над тем, чтобы к моменту его начала СВО на Украине закончилась.
«Я работаю над тем, чтобы к моменту проведения G20 в Бразилии военные действия закончились, украинский народ вернулся домой, началась реконструкция, производство продуктов питания вернулось в норму», — заявил бразильский президент в интервью Correio Brasilience.
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