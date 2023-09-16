«Стыд и недоумение»: что пишут бразильские СМИ о возможном аресте Путина

Фото: Matti Matikainen/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не смог гарантировать, что Владимир Путин не будет арестован по решению Международного уголовного суда (МУС) в случае его приезда на следующее заседание саммита G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, хотя ранее заявлял о безопасности российского президента. Глава южноамериканской страны сообщил, что решение об аресте принимает не бразильское правительство, а суд. Почему президент Бразилии не может гарантировать безопасность Путина в случае его приезда в страну и что пишет об этом бразильская пресса?

Что говорил Лула да Силва о Путине

В сентябре 2023 года Лула да Силва пообещал, что пригласит Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, и заверил в безопасности его приезда.

«Если я еще буду бразильским президентом и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют. Мы любим мир и хотим хорошо обращаться с людьми. Поэтому я считаю, что Путин может безопасно приехать в Бразилию», — заявил да Силва в интервью новостному порталу Firstpost во время саммита G20 в Нью-Дели 9 сентября.

10 сентября бразильский президент сменил риторику и уточнил, что «если Путин решит приехать в Бразилию, то решать, арестовывать его или нет, будет суд, а не президент».

По мнению гендиректора Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, да Силва не станет арестовывать Путина в случае его появления в Бразилии. Его слова были сказаны под колоссальным давлением стран Запада, своим поступком он решил доказать приверженность конституции.

«Запад очень сильно раскрутил слова да Силвы о том, что бразильский суд не арестует Путина без санкции президента Бразилии, апеллируя к тому, что в стране действительно подобные вопросы решает именно суд. Понятно, что на самом деле да Силва влияет на подобные процессы, он будет решать, и Путина никто не арестует, для да Силвы было важно обозначить, что он не отклоняется от конституции», — считает эксперт.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Луис Инасиу Лула да Силва

Почему Бразилия может отказаться от членства в МУС

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину предположил, что страна может отказаться от членства в МУС. По его мнению, Бразилия имеет право отозвать свою подпись под Римским статутом, поскольку многие государства мира, в том числе могущественные, не вступили в организацию, что создает ситуацию неравноправия.

«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <...> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению», — сказал Дину.

На желание выйти из членства в Международном уголовном суде намекнул и Лула да Силва. На пресс-конференции после саммита G20 президент Бразилии сообщил, что «изучит», почему Бразилия подписала этот договор, в то время как этого не сделали США, Индия и Китай, сообщил Reuters.

«Надеюсь, что к тому времени (к 2024 году. — NEWS.ru) военных действий на Украине больше не будет, все вернется в норму», — добавил бразильский президент.

Как утверждает Лидовской, к 2024 году Бразилия вполне может отказаться от членства в Международном уголовном суде, что говорит РФ о ее желании сотрудничать, несмотря на возможные санкции и давление со стороны других стран.

«Да Силва, желающий сделать Бразилию страной мирового масштаба, понимает, что это возможно только в условиях многополярного мира. Естественно, он хочет выйти из кабального соглашения о Римском статуте. По большому счету суд Бразилии является инстанцией, исполняющей функции МУС. Поэтому выход Бразилии из МУС — путь к суверенитету», — заявил Лидовской.

Фото: Pib/Press Information/Global Look Press Саммит G20 в Нью-Дели

Что пишет о возможном аресте Путина бразильская пресса

Слова Лулы да Силвы и Флавия Дину подверглись жесткой критике в бразильской прессе. Экс-судья Международного уголовного суда Сильвия Хелена де Фигейредо Штайнер в интервью журналу Crusoé заявила, что Бразилия никогда не покинет МУС, потому что ей было нелегко добиться членства в нем. Она также заявила, что все заявления о возможном отказе Бразилии от членства в МУС вызывают стыд и недоумение за рубежом.

«Это нереально. Высказывания о выходе из МУС только наносят урон репутации Бразилии, тогда как мы пытаемся наладить торговые связи с ЕС», — сообщила она.

Профессор права Нью-Йоркской школы юриспруденции в Лиссабоне Франсиско Перейра Кунтиньо также считает, что слова Лулы негативно отразятся на отношениях Бразилии с другими странами.

«Мечта Лулы получить Нобелевскую премию мира находится еще очень далеко. И я сомневаюсь, что украинцы воспримут эти заявления как беспристрастные», — сообщил профессор.

Издание Brasil de Fato пишет, что в случае отказа от выполнения постановлений Международного суда Бразилия может подвергнуться штрафу.

«Бразилия является одной из 123 стран, вступивших в МУС в 2002 году, когда соответствующее соглашение подписал президент Фернандо Энрике Кардозу. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. В прошлом месяце российский президент не участвовал в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, потому что Южная Африка является участником МУС и, следовательно, должна была бы арестовать его на своей территории», — сообщает издание.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

CNN Brasil утверждает, что арест Путина и других российских чиновников маловероятен, потому что Россия не является членом МУС и его решения не действуют на ее территории. Поэтому любой обвиняемый российский чиновник должен быть либо выдан Москвой, либо арестован за пределами России.

Говоря о предстоящем саммите G20 в Бразилии, Лула да Силва пообещал, что будет работать над тем, чтобы к моменту его начала СВО на Украине закончилась.

«Я работаю над тем, чтобы к моменту проведения G20 в Бразилии военные действия закончились, украинский народ вернулся домой, началась реконструкция, производство продуктов питания вернулось в норму», — заявил бразильский президент в интервью Correio Brasilience.

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