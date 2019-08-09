https://static.news.ru/photo/a21b27ba-bca9-11e9-8b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В будущем студентов российских вузов будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта. Сервис для выявления учащихся с плохой успеваемостью появится в 2021 году

Как сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов, искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, их активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. На основе этих данных сервис определит руководству вузов стратегию образовательной активности учащегося.

Киясов отметил, что искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, около 10 тысяч абитуриентов поступили в этом году в Московский государственный университет имени Ломоносова. По словам ректора вуза Виктора Садовничего, подавляющее большинство будущих студентов получили на ЕГЭ 85 баллов. При этом около четверти из них — победители олимпиад.