В будущем студентов российских вузов будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта. Сервис для выявления учащихся с плохой успеваемостью появится в 2021 году
Как сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов, искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, их активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. На основе этих данных сервис определит руководству вузов стратегию образовательной активности учащегося.
Киясов отметил, что искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей, сообщает
Как ранее писал News.ru, около 10 тысяч абитуриентов поступили в этом году в Московский государственный университет имени Ломоносова. По словам ректора вуза Виктора Садовничего, подавляющее большинство будущих студентов получили на ЕГЭ 85 баллов. При этом около четверти из них — победители олимпиад.