«Старую собаку не научить новым трюкам»: Собчак обвинила Канделаки в краже Собчак обвинила Канделаки в краже новостных материалов: «Старую собаку не научить новым трюкам»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила свою коллегу Тину Канделаки в том, что та крадет у нее новостные материалы. Причиной для такого заявления послужил позаимствованный Канделаки видеоролик, герою которого отказались продавать тапки и плавки в одном из брендовых магазинов из-за наличия у него российского паспорта. Свое заявление Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки ворует не только по крупному, но и по мелочи. Например, у меня - новости. Ну что сказать? «Старую собаку не научить новым трюкам» как говорят в стране, в которую Тинатин уже никогда не пустят, — высказалась она.

Стоит отметить, что Канделаки использовала для своей публикации отдельный фрагмент видеоролика и не сослалась на Собчак в качестве источника информации. Сама Тина никак не отреагировала на заявление своей коллеги.

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