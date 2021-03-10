Стали известны детали дела о «сливе» данных из расследования Навального

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Журналисты узнали новые детали о деле, которое было заведено из-за предоставления третьим лицам информации из базы «Розыск-Магистраль», которая была опубликована в расследовании оппозиционера Алексея Навального о его отравлении сотрудниками ФСБ.

По этому делу допросили оперативника уголовного розыска Василеостровского района Санкт-Петербурга Константина Голубева, которого позже отпустили под подписку о невыезде. Он и другой фигурант дела, майор Роман Гладышев, заранее знали детали дела и заранее подготовили свои компьютеры к обыскам, передаёт «Фонтанка».

По данным силовиков, Голубев попросил Гладышева посмотреть детали рейса Томск — Москва, которым летел Навальный. Он не назвал коллеге причину, объяснив просьбу служебной необходимостью.

Ранее журналисты «Коммерсанта» сообщили, что сотрудники ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении майора полиции. Силовика подозревают в том, что он «слил» информацию о рейсе, которым из Томска в Москву летел Навальный.

По этому делу силовики задержали журналистку издания Baza Мяйле Мачюлите. Её обманом заманили на встречу с полицейским. Девушку продержали в заключении больше семи часов без адвоката. У неё отняли мобильный телефон, который до этого был взломан.

По информации СМИ, силовики считают, что Мачюлите запросила у силовиков информацию о перелёте Навального. В Baza сообщают, что она работала по этой теме уже после публикации расследования Навального и пыталась найти информацию для новой публикации в своём издании.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. В самолёте он потерял сознание. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Через два дня его перевезли на лечение в Германию. Медики в Германии выяснили, что оппозиционера отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Эти выводы были подтверждены в лабораториях Швеции и Франции, а также экспертами ОЗХО, писал NEWS.ru.