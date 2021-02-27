«Коммерсант»: майора заподозрили в продаже данных о рейсе Навального

https://static.news.ru/photo/8ec4c900-7a5d-11eb-ad74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий» в отношении майора полиции. Силовика подозревают в том, что он «слил» информацию о рейсе, которым из Томска в Москву летел ныне находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный.

Дело, связанное с этим же событием, возбуждалось в январе. Тогда под подозрение попал лейтенант самарской полиции. По одной из версий, он мог предоставить команде Навального сведения из базы данных «Розыск магистраль», с помощью которой силовики узнают о том, когда, откуда и куда отправился тот или иной пассажир.

На этот раз в «сливе» данных заподозрили петербургского майора.

Проверка показала, что в базу данных по авиаперелетам 8 и 9 сентября 2020 года заходил майор полиции Петербурга. Исходя из имеющихся сведений, он передал персональные данные пассажиров, летевших рейсом 2614 авиакомпании S7 из Томска в Домодедово, — пишет «Коммерсант».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии после предположительного отравления веществом типа «Новичок».

Как ранее передавал NEWS.ru, депутат немецкого бундестага Стефан Койтер раскритиковал санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.