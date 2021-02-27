Задержанную в Петербурге журналистку Baza отпустили

https://static.news.ru/photo/76bf8778-791d-11eb-9d84-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики отпустили журналистку издания Baza Мяйле Мачюлите, которую задержали после того, как обманом заманили на встречу с полицейским.

Девушку продержали в заключении больше семи часов. У неё отняли мобильный телефон.

По словам Мяйле, в её задержании участвовали сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России. Следователи допрашивали её по уголовному делу, возбуждённому в отношении другого лица, — говорится в сообщении издания.

Сотрудницу СМИ отпустили под обязательство о явке — она должна снова явиться на допрос уде 28 февраля. Она дала подписку о неразглашении. При этом в Следственном комитете не смогли объяснить журналистам, почему к Мачюлите не пустили адвоката.

Как писал NEWS.ru, Мачюлите задержали на Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники УСБ МВД. Девушка приехала в Северную столицу из Москвы для туризма. Однако с ней связался полицейский, с которым они были знакомы, и пригласил её на встречу на Московский вокзал для передачи важной информации, которая «может её очень заинтересовать». Прямо во время встречи сотрудницу СМИ задержали.

Другие журналисты и адвокаты долгое время не могли связаться с Мачюлите, чтобы предоставить защиту. Позднее сотрудникам Baza удалось связаться с девушкой и неким «следователем Геннадием». Силовик отказался пустить к журналистке адвоката, ответив: «Я принял такое решение». Причины задержания он называть также отказался. Руководитель издания уверен, что происходящее — целенаправленная провокация против Baza.