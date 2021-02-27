Силовики обманом заманили журналистку на встречу и задержали

https://static.news.ru/photo/3bdf00d2-78f7-11eb-aded-96000091f725_660.jpg Мяйле Мачюлите Фото: Мяйле Мачюлите/facebook.com

Журналистку издания Baza Мяйле Мачюлите задержали на Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники УСБ МВД. Она прибыла на это место для встречи с полицейским, который обещал поделиться информацией.

Девушка приехала в Северную столицу из Москвы для туризма. Однако с ней связался полицейский, с которым они были знакомы, и пригласил её на встречу на Московский вокзал для передачи важной информации, которая «может её очень заинтересовать». Прямо во время встречи сотрудницу СМИ задержали, сообщило издание.

Наши источники на протяжении последних нескольких месяцев предупреждали нас, что по нам, цитата, «работают». Мы сами неоднократно замечали попытки взлома наших устройств, некоторые из них даже были удачными, — рассказал в Telegram главный редактор Baza Никита Могутин.

Другие журналисты и адвокаты долгое время не могли связаться с Мачюлите, чтобы предоставить защиту. Позднее сотрудникам Baza удалось связаться с девушкой, разговор вёлся по громкой связи с участием человека, который представился «следователем Геннадием». Силовик отказался пустить к журналистке адвоката, ответив: «Я принял такое решение». Причины задержания он называть также отказался.

Я только что разговаривал с человеком, который, видимо, допрашивает Мяйле. Он отказался допускать к ней адвоката и очень глумливо удивился, что это нарушает её права. <...> То есть, натурально, ощущение, что нашего сотрудника взяли в заложники какие-то бычары из 90-х, переодевшиеся в костюмы и пердимонокли, — добавил Могутин.

Руководитель издания уверен, что происходящее — целенаправленная провокация против Baza.

При этом в местном ГУ МВД отрицают задержание девушки сотрудниками управления собственной безопасности.

Врут. Если и было, то без нас, — сказал журналистам «Подъёма» представитель ведомства Вячеслав Степченко.

В УСБ МВД по региону и ГУ СБ МВД РФ заявили, что не имеют информации о происходящем.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, экс-полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого по делу о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, поместили в карцер. Эту информацию подтвердил его адвокат Денис Ковалёв. По его словам, решение было принято 27 января. За что и на какой период, защитник не пояснил.