Спортсмены или штурмовики: что стоит за делом ультраправых в Прикамье

В Перми прошли массовые задержания местных националистов из объединения «Штурм». По заявлениям правых активистов, силовики связывают их с Тимуром Бекмансуровым, который в сентябре устроил расстрел в Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ). Сами ультраправыые открещиваются от причастности к недавнему колумбайну, а их лидер незадолго до оперативных мероприятий скрылся за границей. По некоторым данным на участников движения завели уголовное дело о терроризме, но силовики ситуацию не комментируют. Подробности в материале NEWS.ru.

К незаконному не призывали

Обыски у нескольких десятков участников молодых людей в Перми сотрудники ФСБ и ОМОНа провели утром 15 октября. Как рассказал NEWS.ru создатель националистического проекта «Штурм» Данила Васильев со слов своих соратников, значки у силовиков были заклеены. Всех, у кого провели обыски, «отправили в отдел, кто-то сидит в СИЗО, всю технику изъяли».

Я знаю, что задержали около 30 человек (по данным местных СМИ, обыски прошли у 27 националистов . — NEWS.ru), не все из них из «Штурма», кого-то задержали только потому, что они имеют какие-то взгляды, как я понял правого толка. [Инкриминируемая им уголовная] статья неизвестна, хотят повесить на проект недавний расстрел в ПГНИУ, к которому мы никакого отношения не имеем <...>. Несмотря на то, что проект имеет правые взгляды, он никогда не призывал ни к чему незаконному и всю деятельность проводил только в спортивной сфере, — рассказал Васильев.

Данила Васильев valremark/vk.com

днако он привёл слова двух своих соратников, которых отпустили после задержания. По их информации, тех, кого отправили в СИЗО, якобы подозревают в терроризме (ст. 205 УК РФ).

Один из тех, кого отпустили после обыска, на условиях анонимности ранее сообщил журналистам, что задержанных спрашивали, как они связаны с пермским стрелком Тимуром Бекмансуровым. У него силовики просмотрели переписки и, ничего не найдя, отпустили. Он предположил, что на свободе могли оказаться три человека, на которых не завели «террористическое» уголовное дело.

По информации представительства незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» в Прикамье, активисты которого сотрудничали со «Штурмом», примерно за две недели до массовых обысков силовики задержали и заключили в СИЗО одного местного националиста. Он, как пишут лимоновцы, был одноклассником пермского стрелка Тимура Бекмансурова. Последний, по словам его соседа, «положительно относился к нацизму, поддерживал Гитлера». Такие симпатии популярны у российских ультраправых, хотя многие из них, во избежание юридических последствий, предпочитают не афишировать их.

В пресс-службах управлений ФСБ и СК по Пермскому краю, куда обратился NEWS.ru, чтобы попытаться выяснить детали уголовного дела и версию следствия, от комментариев отказались.

Что известно о «Штурме»

sturmperm/vk.com

По словам Данилы Васильева, проект «Штурм» существует три года. Его участники проводят бесплатные тренировки для всех желающих, но «раньше были акции, которые не нарушали закон, но от них пришлось отказаться, как и от всей политики в принципе, остались только тренировки раз в неделю». Между тем, ранее на странице «Штурма» заявили , что у Тимура Бекмансурова, как у этнического татарина, не было шанса участвовать в их спортивных состязаниях, «которые проводились только для русских националистов».

В июне на странице «Штурма» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, извещающий, что проект является «единственным правым движением во всём Пермском крае» и не собирается «останавливаться на достигнутом». Тогда, как следовало из сообщения, «было решено перейти из фазы закрытых тренировок, где участвовали только свои и проводился строгий отбор в кругу единомышленников, в фазу нового информационного ресурса с открытым вступлением».

Приглашения на тренировки участники «Штурма» сопровождали изображениями огнестрельного оружия и черепами , что могло вызвать интерес силовиков в контексте «колумбайна» в ПГНИУ, а также появившейся в начале октября истории о готовящейся атаке на Пермский государственный педагогический университет.

Помимо этого, на странице «Штурма» можно найти изображения, близкие по стилю к эстетике Германии 1930-х. Например, такие иллюстрации постит сообщество «Русский корпус», на которое ссылаются пермские националисты. Точно также называлось коллаборационистское военное формирование белоэмигрантов и граждан СССР, воевавшее на стороне нацистов в годы Второй мировой войны (символика исходного «Русского корпуса» такая же, как и у его интернет-поклонников). Кроме этого, лидер «Штурма» на некоторых снимках позирует в «римском приветствии» — с поднятой правой рукой.

Данила Васильев valremark/vk.com

В начале 2019 года ещё несовершеннолетний Данила Васильев вместе с другими молодыми людьми, которых называли сторонниками Алексея Навального, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Ему инкриминировали проведение в ноябре 2018 года перфоманса с установкой чучела президента Владимира Путина, которое появилось в центре Перми. За эту акцию Васильеву дали один год лишения свободы условно. В интервью NEWS.ru он сообщил, что ещё до обысков у его соратников эмигрировал из России и запросил политического убежища в Австрии.

За пермских националистов вступились либертарианец Михаил Светов , а также юрист признанного в РФ иноагентом фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова. По её словам, интерес силовиков в ультраправым из Прикамья «выглядит как использование ситуации со стрельбой в университете для бог знает чего». Она полагает , что в Перми «впервые проведены такого масштаба обыски».

Как писал NEWS.ru, в сентябре в разных городах страны силовики накрыли праворадикальные группировки и задержали их участников. Это произошло в Красноярске, Уфе и Владивостоке. Причём в двух последних городах приверженцы расизма и радикального национализма, если верить пресс-релизам ФСБ, готовили теракты. В июле сотрудники ФСБ, СКР и МВД задержали в Перми и Комсомольске-на-Амуре участников двух группировок, считавших себя продолжателями дела неонациста Максима Марцинкевича.