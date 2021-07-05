Последователей Тесака задержали в двух городах

Сотрудники ФСБ, СКР и МВД задержали в Перми и Комсомольске-на-Амуре участников двух группировок, считавших себя продолжателями дела неонациста Максима Марцинкевича (Тесак). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Речь идёт об участниках межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодёжная организация Русь». Они являются сторонниками создания «белого» государства и установления в России «нацистского строя», призывают к изгнанию из страны мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа и стремятся к созданию всероссийской радикальной политической структуры.

Задержанные занимались распространением экстремистских листовок, наносили граффити, содержащие призывы к насилию по национальному признаку, а также планировали участие в несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, они готовили нападения на лиц неславянской внешности, представителей секс-меньшинств, а также сотрудников правоохранительных органов.

Во время обысков силовики изъяли у последователей Тесака холодное оружие, травматические пистолеты и боеприпасы, националистическую атрибутику, литературу, средства связи, фото и видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что последователей Тесака задержали в Брянске. В число рядовых участников ячейки праворадикальной группировки входили четверо несовершеннолетних.