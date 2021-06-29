ФСБ задержала лидера сторонников Тесака

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали лидера брянской ячейки экстремистской праворадикальной группировки, которая считала себя последователями дела националиста Тесака. Об этом Lenta.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Помимо лидера ячейки были задержаны и её рядовые участники. Силовики провели обыски в домах радикалов и изъяли у них средства связи и принтер, где печатались листовки экстремистского содержания. Также у них были обнаружены газовые пистолеты, противогазы, дубинки, ножи и значки с символикой группировки.

В группе состояли четверо несовершеннолетних. Как признался их лидер, целью организации было создание правой политической партии и вооружение для свержения действующего конституционного строя.

В сентябре ультраправого активиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, нашли мёртвым в СИЗО № 3 на территории Челябинска. Рядом с телом была обнаружена записка, по предварительной версии, заключённый совершил самоубийство.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Позднее Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.