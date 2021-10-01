Иногда они не возвращаются: есть ли в России нацистское подполье

За последнее время новостные ленты пополнялись сводками о раскрытии в разных городах страны неонацистских группировок и задержаниях их участников. Только в сентябре силовики отчитались об их разоблачении в Красноярске, Уфе и Владивостоке. Причём в двух последних городах приверженцы расизма и радикального национализма, если верить пресс-релизам ФСБ, готовили теракты. NEWS.ru решил узнать, есть ли в России рост ультраправого насилия и стоит ли ждать возврата «стальных нулевых».

Отписали от движа

Как сообщили накануне в Центре общественных связей ФСБ, силовики задержали 21-летнего лидера регионального нацистского объединения «Правые Приморья», который, по оперативным данным, готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Целью преступления было «оказание воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

fsb_rossii_official/instagram.com

Во время обыска у молодого человека изъяли компоненты взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и холодное оружие. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 205 УК РФ (Приготовление к террористическому акту).

Также ФСБ распространила видео, где несколько человек метают бутылки с зажигательной смесью в скалу. Издание PrimaMedia со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило , что злоумышленником оказался житель Владивостока, а задержан он «ни вчера и ни позавчера».

Об объединении «Правые Приморья» почти ничего не известно, упоминание о нём в интернете было на странице одного из пользователей «ВКонтакте». Кроме этого, в той же соцсети раньше существовала одноимённая группа, ныне заблокированная.

За три дня до этого ФСБ сообщила о задержании пятерых нацистов в Уфе, которые, по данным ведомства, также готовили теракт.

Пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. В результате проведённых мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения — участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств, — прокомментировали в ЦОС ФСБ.

Во время обысков в домах задержанных, а также в «оборудованном в заброшенном строении — тайнике» изъято взрывное устройство, взрывчатое вещество и его компоненты, холодное оружие, инструкции по изготовлению бомб, портреты главарей Третьего Рейха и украинского националиста Степана Бандеры, а также ультраправая атрибутика.

В отношении задержанных СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (Приготовление к террористическому акту), 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Всех из отправили в СИЗО.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным СК , лидером группировки был 19-летний молодой человек, который «распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно организовывал их обучение правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, изучение специализированной литературы по тактике боевых действий и иных тренировочных мероприятий».

В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, приискав необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство, — пояснили следователи.

Как пишет «Коммерсант», группировка готовила нападения на приёмную «Единой России» и пост полиции в одном из районов Уфы. Адвокат предполагаемого лидера группировки в интервью изданию заявил, что его доверитель, как и другие подозреваемые общались в одной из групп «Вконтакте», «хотели собирать информацию о тех, кто продает наркотики, и передавать ее в правоохранительные органы». Также юрист пояснил, что его подзащитный не планировал террористические атаки и не придерживался радикальных неонацистских взглядов.

По словам адвоката, в группе во «ВКонтакте» вместе с задержанными состоял некий 26-летний мужчина, который стал свидетелем. Он добавил, что этот человек написал на фигурантов заявление, а ранее стал писать о том, что нужно организовать некую группировку и «пытался ребятам внушать идеи экстремизма».

Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Незадолго до задержания «уфимской пятёрки», стало известно о раскрытии группировки неонацистов в Красноярске. Судя по опубликованному в местных Telegram-каналах видео, её участники занимались избиениями бездомных, а также нападениями на представителей антифа-движения и панков.

Как заявили в региональном управлении СК, силовики возбудили в отношении шестерых жителей Красноярска уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества) и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). По ходатайству следствия 24 сентября пятеро из отправились в СИЗО, а «местонахождение шестого фигуранта устанавливается».

В ведомстве считают , что не позднее февраля 2021 года 19-летний житель Красноярска, «организовал экстремистское сообщество „скинхедов“ в состав которого вошли ещё пятеро мужчин в возрасте от 18 до 22 лет и иные неустановленные лица». В июне и июле, «действуя по мотивам идеологической ненависти, высказывая в оскорбления по признаку социальной принадлежности» юные борцы за белую расу избили 16-летнеего и 18-летнего жителей Красноярска, а в августе подозреваемые нанесли телесные повреждения 17-летнему юноше, которого при этом они оскорбляли «по признаку национальной принадлежности» и «используя сигнальный пистолет».

Также в Сети появились записи фигурантов, которые извиняются за содеянное и отрекаются от своих неонацистских взглядов, а на видео во время задержания силовики требовали от одного из них на камеру «отписаться от движа».

Сюжетам с нацистами в Приморье, Башкортостане и Красноярском крае предшествовала цепочка задержаний десятков молодых людей, якобы входивших в группировку «Маньяки культ убийств» (М.К.У.). Изначально она была создана на Украине, но впоследствии её адептов, если верить пресс-релизам ФСБ, силовики накрывали в Белгороде, Саратове и других регионах — Иркутской, Московской, Тамбовской, Тюменской и Ярославской областях, а также в Краснодарском и Забайкальском краях.

«Недалёкие идиоты» против дворников

Происходящее, особенно история из Красноярска, невольно заставляет вспомнить события 10-15-летней давности, когда неонацистское подполье имело разветвлённую сеть, а праворадикальные группировки имели «политическую крышу» среди консервативных политиков и иногда поддерживались силовыми органами. Тогда российские города становились ареной уличных боёв между правой молодёжью и возникшим в 2000-е годы как ответ на эту тенденцию движением «антифа», а в стране ежегодно фиксировался тревожный уровень расистского насилия и убийств на почве национальной розни и политических разногласий, совершаемых нацистами. Самыми резонансными в этой череде были расстрел в центре Москвы адвоката левых взглядов Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, убийство судьи Эдуарда Чувашова, который выносил приговор группировкам наци-скинхедов, гибель от рук ультраправых учёного-этнографа Николая Гиренко, антифашистов Тимура Качаравы, Александра Рюхина, Алексея Крылова, Ильи Бородаенко, Фёдора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского.

Однако, как комментирует ситуацию член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и директор признанного властями иноагентом аналитического центра «Сова» Александр Верховский, занимающийся мониторингом проявлений экстремизма в РФ, происходящее не стоит сравнивать со «сценой» нулевых.

Нынешняя генерация ультраправых стала несравнимо менее радикальной, чем генерация 2000-х. Убийств [на почве расовой или национальной вражды] почти нет, но пока не очень понятно, как ситуация будет развиваться дальше. Но возвращения 2000-х, конечно, ждать не стоит, потому что масштаб несопоставим, хоть определённое возрождение в ультраправой среде наблюдается. Ранее был равномерный упадок, а в этом году начали появляться какие-то группы, стало больше фиксироваться нападений, но, разумеется, этого не так много по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Я это связываю с тем, что иссякла инерция страха, который был вызван массовыми посадками ультраправых в своё время. Пять-семь лет назад, любой подросток с праворадикальными взглядами, в том или ином виде входивший в националистическое движение, либо сам имел знакомых, которые сели, либо знакомые его знакомых отбывали наказание. Всё это было очень близко и все понимали, что это рискованно. Потом преступлений стало меньше и сажать [нацистов], соответственно, тоже стали меньше. И нынешняя генерация того, что происходило раньше, не помнит. Александр Верховский директор информационно-аналитического центра «Сова» директор информационно-аналитического центра «Сова»

С ним согласен и националист Дмитрий Дёмушкин, который отсидел за экстремизм и находился в «террористическом» реестре Росфинмониторинга. По его мнению «стальные нулевые» (так 2000-е иногда называют по аналогии со «свинцовыми семидесятыми» в Италии, когда там наблюдался резкий обоюдного уличного насилия между ультраправыми и ультралевыми активистами) вряд ли повторятся из-за «смерти» не только скинхед-движения, но и вообще всех субкультур. По мнению активиста, «пацаны с трубами, рэперскими балахонами или ярко выраженные панки были веянием 1990-х годов, которое к 2010-м отошло на второй план».

Дёмушкин уверен, что сегодня «неструктурных организаций националистов никто не позволит создать», хотя на медийном уровне будут обсуждать отдельные эксцессы, которые не перерастут в «какою-то волну». В беседе с NEWS.ru он признался, что по данным пресс-релизом ФСБ и других силовых ведомств о поимке той или иной группировки неонацистов, трудно судить о масштабе ультраправого подполья.

Если говорится, что [задержанные] избивали бездомных, это конкретное действие и я понимаю, что оно незаконное, за это люди понесут ответственность. Но когда я читаю, что люди планировали какие-то теракты, мне трудно оценить, что это — очередная натянутая выдумка или кто-то действительно что-то хотел сделать? [Инкриминируемые задержанным] статьи УК ужасно большие по срокам заключения, но при этом абсолютно расплывчатые. Хотя там действительно может что-то есть. Просто ФСБ даёт такие пресс-релизы, в которых ничего непонятно. Они предлагают поверить на слово, что люди что-то планировали и у них были какие-то там компоненты [взрывчатых веществ]. Планирование означает способность их осуществить и настоящую подготовку. А если это подготовка на каких-нибудь сборах, то у меня тоже есть школа ножевого боя. Но это не значит, что я готовлю людей, чтобы они резиновыми ножами массово кого-то затыкали. Можно любую ерунду под это подвести. Дмитрий Дёмушкин общественный деятель, националист общественный деятель, националист

При этом он считает, что предпосылки у появления радикальных групп могут возникнуть якобы из-за недовольства местного населения завозом «миллионов социально неадаптированных мигрантов из Средней Азии».

Взрослые обсуждают на кухне, а какие-то малолетки и недалёкие идиоты конкретно бьют кулаками каких-то там таджикских дворников. Вот и все предпосылки, — резюмировал Дмитрий Дёмушкин.

Делу Тесака верны

Примечательно, что его оппоненты Дёмушкина из антифашистского движения также считают, что нынешняя генерация неонацистов крайне маргинальна. Как рассказал NEWS.ru один из администраторов Telegram-канала «Антифа.ру», ультраправые в России сейчас «представляют жалкое подобие своей былой мощи» и не являются массовым явлением, как это было 15 лет назад. Все заметные организации были запрещены, а самые непримиримые боевики уехали на Украину.

Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Собеседник NEWS.ru напомнил, что после гибели одного из лидеров российских нацистов — Максима Марциекевича по прозвищу Тесак — стало известно о массовых убийствах, совершённых его бандой. Он не исключил, что ультраправые могли воспринять это «как сигнал к организации подпольных ячеек для совершения терактов». Некоторые и во время задержаний прямо заявили, что «являются продолжателями дела Тесака». Однако, учитывая, что все фигуранты последних «нацистских» дел — это юноши 15-20 лет, а в случае с эпизодом в Уфы был некий «политрук», который помогал обвиняемым делать бомбу, то «мы можем иметь дело с провокацией со стороны силовиков, которым намного интереснее раскрыть заговор экстремистов и заработать погоны». Представитель антифашистского движения не исключил, что «ультраправые радикализируются, а органы им помогают в этом».

Сейчас мы можем ожидать последовательную эволюцию правых в пиплхейт — открытую мизантропию, которая является центром правой идеи. Отдельные нацисты надеются на отчаянный реванш, и поэтому могут пойти на совершение убийств и терактов, но неизбежно будут смяты государством. Пока у правящих кругов нет спроса на ультраправых, можно быть уверенным, что они будут тихо сидеть в своих Telegram-каналах и обожать Гитлера, — отмечает антифашист.

Тем не менее, он считает, что не стоит упускать из вида существование «спящей ультраправой среды», представители которой самоисключились из политической активности из-за угрозы репрессий. Вместо нацистского активизма они переключились на инфраструктурные проекты вроде развития клубов боевых искусств, производство и продажу тематической продукции и тому подобные вещи. В случае политической нестабильности, полагает представитель «Антифа.ру», эта часть «правой сцены» может мобилизоваться и воспользоваться накопленными за время затишья материальными и человеческими ресурсами.